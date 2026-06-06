W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” nr 21 (59) z 30 maja – 5 czerwca 2026 r. ukazał się wywiad z Marią Klimaszewską, dyrektor Szkoły w Leszczyniakach (Lazdynai) w Wilnie.

Opisując działanie samorządu uczniowskiego, Klimaszewska podkreśliła w rozmowie z „KW” jego oddolny charakter i ciągłość międzypokoleniową.

— Bardzo mocną! Nie zawsze tak było, ale od jakiegoś czasu możemy pochwalić się bardzo aktywną reprezentacją uczniów. Co najmniej pięć, a może nawet siedem lat już ją mamy w takiej silnej formie. Liderowanie przekazuje się z pokolenia na pokolenie; młodsi widzą, jak działają starsi. Rada nie tylko omawia dokumenty dotyczące nauczania, ale sama organizuje akcje: „bez papierosa, bez alkoholu”, jarmarki, akcję „bez tornistra do szkoły”. Organizują zbiórki na Dzień Dziecka, na hospicjum. Na ten pomysł przed Bożym Narodzeniem uczniowie wpadli sami; robią rzeczy do sprzedaży, sprzedają, a pieniądze przekazują na hospicjum — powiedziała „KW” dyrektor Maria Klimaszewska.

Rada uczniów nie ogranicza się do działań wewnątrzszkolnych. Na pytanie dziennikarza o relacje ze społecznością, Klimaszewska wyjaśniła „Kurierowi Wileńskiemu”, że w Wileńskiej Szkole w Leszczyniakach nikt nie zostaje sam.

— Są też pozdrowienia: dzieciaki rysują, piszą życzenia z okazji Nowego Roku, a rada uczniów rozwozi to do domu starców. (…) Chciałabym też zwrócić uwagę pana redaktora, że nie zapominamy o „swoich”. Zbieramy środki dla potrzebujących uczniów w naszej szkole. Nie akcentujemy, dla kogo zbieramy; dzieci nie znają ani nazwiska, ani klasy — podkreśliła dyrektor.

Więcej w pełnym wywiadzie opublikowanym w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” nr 21 (59) z 30 maja – 5 czerwca 2026 r. oraz na portalu dziennika.