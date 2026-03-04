W tej szkole stawia się na nowoczesne metody nauczania oraz zaangażowanie uczniów. W procesie edukacyjnym wykorzystywane są tablice SMART, tablety i nowoczesne pracownie komputerowe, dzięki czemu lekcje stają się interaktywne i atrakcyjne. Uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę, ale rozwijają kompetencje cyfrowe, kreatywność oraz umiejętność krytycznego myślenia — niezbędne w XXI w.

Nauka poprzez działanie

Podczas zajęć uczniowie często uczą się poprzez działanie. Lekcje wzbogacane są doświadczeniami praktycznymi, eksperymentami oraz zadaniami wykonywanymi w grupach. Praca zespołowa, zadania problemowe oraz elementy nauki przez zabawę sprawiają, że uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach, łatwiej przyswajają wiedzę i uczą się współpracy. Dzięki temu nauka staje się ciekawa, angażująca i bliska codziennemu życiu.

Nauka nie ogranicza się tu do murów szkoły. Wiele zajęć odbywa się poza klasą — w muzeach, bibliotekach, parkach, instytucjach kultury oraz podczas wycieczek edukacyjnych. Dzięki temu uczniowie poznają świat poprzez doświadczenie, uczą się współpracy i rozwijają naturalną ciekawość.

W szkole dba się o indywidualny rozwój każdego dziecka. Oferowane są zajęcia dodatkowe rozwijające talenty i zainteresowania, wsparcie specjalistów oraz przyjazna atmosfera sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa i budowaniu relacji.

Tu tradycje spotykają się z nowoczesnością

Wileńska Szkoła Lazdynai to miejsce, w którym tradycyjne wartości edukacyjne spotykają się z nowoczesnością, a dziecko traktowane jest z troską i szacunkiem. To przestrzeń ucząca samodzielności, odpowiedzialności i otwartości na świat.

Bo dobra szkoła to nie tylko miejsce nauki — to przestrzeń, w której dziecko rośnie, odkrywa siebie i z odwagą patrzy w przyszłość.

Szczególną dumą tej szkoły jest znany teatrzyk szkolny „Twardy Orzeszek”, w którym uczniowie z ogromną chęcią rozwijają swoje talenty sceniczne. Młodzi aktorzy występują nie tylko przed szkolną publicznością — wyjeżdżają również na przeglądy i konkursy, z których niejednokrotnie wracają z pierwszymi miejscami. Teatr uczy odwagi, pracy zespołowej i wiary we własne możliwości.

Aktywnie działa Rada uczniowska (Mokinių taryba), dzięki której uczniowie mają realny wpływ na życie szkoły. Mogą wyrażać swoje opinie i potrzeby, współtworzyć wydarzenia oraz organizować wyjątkowe dni i święta — zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. To właśnie tutaj rodzą się pomysły, które zmieniają zwykłe dni w niezapomniane chwile.

Szkoła oferuje szeroki wybór bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje podczas zajęć tanecznych, sportowych, komputerowych oraz wielu innych kół zainteresowań. Każde dziecko może znaleźć coś dla siebie i odkryć własne talenty.

Fot. Wileńska Szkoła Lazdynai

***

W Wileńskiej Szkole Lazdynai panuje radosna i życzliwa atmosfera. To miejsce pełne energii, kreatywności i uśmiechu. Zapraszamy do bliższego poznania tej wyjątkowej społeczności. Odwiedź Facebook: Vilniaus Lazdynų mokykla lub stronę internetową www.lazdynumokykla.lt — a zobaczysz, jaka fantastyczna atmosfera panuje w tej szkole.

Przyjdź i przekonaj się sam — tutaj naprawdę jest dobrze.

Wileńska Szkoła Lazdynai