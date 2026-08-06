Z wizytą w Kościelisku [Z GALERIĄ]

Celem wyjazdu było nawiązanie nowych kontaktów z Kołem Seniorów działającym przy Radzie Seniorów Gminy Kościelisko oraz z góralskim zespołem „Polaniorze”, który zrzesza wielopokoleniową społeczność Kościeliska. Wyjazd został zorganizowany na zaproszenie Związku Podhalan Oddział Kościelisko oraz jego prezesa Macieja Krzeptowskiego.

Wyjazd obfitował w serdeczne spotkania, nowe znajomości i przyjaźnie.

W Urzędzie Gminy Kościelisko odbyło się spotkanie seniorów z Rudominy i członków zespołów artystycznych z seniorami z Kościeliska oraz członkami zespołu „Polaniorze”. Podczas spotkania przedstawiono działalność Klubu Seniorów działającego przy Centrum Kultury w Rudominie. Z kolei seniorzy z Polski zaprezentowali gościom z Litwy działalność Koła Seniorów Gminy Kościelisko. Uczestnicy mieli okazję lepiej się poznać, wymienić doświadczeniami oraz zaprezentować swoje tradycje i kulturę. Zarówno gospodarze, jak i goście z Litwy przygotowali krótkie występy artystyczne. Na zakończenie spotkania każdy z gości z Litwy otrzymał z rąk wójta Gminy Kościelisko pamiątkowy upominek.

Uczestnicy wyjazdu spotkali się również z proboszczem parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Kościelisku, ks. Tomaszem Stecem. W kościele tym znajduje się niezwykły obraz „Jezus w pasiaku”, powstały w obozie koncentracyjnym Auschwitz, którego autorem jest nieznany włoski więzień. Proboszcz przedstawił historię świątyni oraz opowiedział o działalności prowadzonej w parafii.

Po niezwykle miłych i owocnych spotkaniach przyszedł czas na poznanie uroków Podhala. Uczestnicy zwiedzili Kościelisko i Zakopane oraz podziwiali malownicze górskie krajobrazy.

Wyjazd zaowocował nowymi znajomościami i przyjaźniami. Już w przyszłym roku planowane są wspólne przedsięwzięcia, między innymi wymiana seniorów. Dzięki temu seniorzy z Polski będą mogli odwiedzić Wileńszczyznę, a seniorzy z Litwy ponownie zawitają do Polski.

Uczestnicy wyjazdu pragną serdecznie podziękować prezesowi Związku Podhalan Oddział Kościelisko, Maciejowi Krzeptowskiemu, za zaproszenie do Polski. Słowa wdzięczności kierują również do Koła Seniorów Gminy Kościelisko oraz góralskiego zespołu „Polaniorze” za niezwykle serdeczne przyjęcie i wspólnie spędzony czas. Szczególne podziękowania składają Marii i Stanisławowi Słodyczkom za wyjątkową gościnność, serdeczność oraz prawdziwie rodzinną opiekę i troskę.

Organizatorem wyjazdu było Centrum Kultury w Rudominie pod kierownictwem Wiolety Cereszki.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie