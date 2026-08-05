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Nagrodzenie polskich maturzystów na Litwie w Ambasadzie RP w Wilnie [GALERIA]

We wtorek 4 sierpnia w Ambasadzie RP w Wilnie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i upominków 65 absolwentom szkół polskich na Litwie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki na egzaminach maturalnych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

Autor: KW
Wręczenie dyplomów absolwentom szkół polskich na Litwie w Ambasadzie RP w Wilnie.
Wręczenie dyplomów absolwentom szkół polskich na Litwie w Ambasadzie RP w Wilnie | Fot. Marian Paluszkiewicz

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Gratulując młodzieży znakomitych wyników, konsul generalny RP na Litwie Dariusz Wiśniewski podkreślił, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale także przestrzeń kształtowania wartości oraz budowania tożsamości. Wyraził przekonanie, że doświadczenia i wspomnienia wyniesione ze szkolnych lat będą dla absolwentów ważnym drogowskazem w dorosłym życiu.

Więcej na ten temat w czwartkowym numerze dziennika „Kurier Wileński”.

Uroczystość upamiętnił fotoreporter „Kuriera Wileńskiego”, Marian Paluszkiewicz.

Wręczenie dyplomów absolwentom szkół polskich na Litwie w Ambasadzie RP w Wilnie.
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