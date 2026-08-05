Gratulując młodzieży znakomitych wyników, konsul generalny RP na Litwie Dariusz Wiśniewski podkreślił, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale także przestrzeń kształtowania wartości oraz budowania tożsamości. Wyraził przekonanie, że doświadczenia i wspomnienia wyniesione ze szkolnych lat będą dla absolwentów ważnym drogowskazem w dorosłym życiu.

Więcej na ten temat w czwartkowym numerze dziennika „Kurier Wileński”.

Uroczystość upamiętnił fotoreporter „Kuriera Wileńskiego”, Marian Paluszkiewicz.