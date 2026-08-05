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Obóz letni w Rudominie [Z GALERIĄ]

Każdego roku Centrum Kultury w Rudominie organizuje obozy letnie dla dzieci. Stały się one już piękną tradycją. Organizatorzy cieszą się, że obóz letni cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno rodziców, jak i samych dzieci. Dzieci mają okazję ciekawie i aktywnie spędzić swój czas wolny, biorąc udział w różnych zajęciach edukacyjnych, zdobywając wiele ciekawych informacji oraz nawiązując nowe przyjaźnie z rówieśnikami.

Autor: KW
Obóz letni w Rudominie.
Fot. Centrum Kultury w Rudominie

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W tym roku obóz letni w Rudominie odbywał się w dniach 20–24 lipca. Został zorganizowany w ramach projektu „Połączenie tradycji i sztuki współczesnej”. Celem tegorocznego obozu letniego było zapoznanie dzieci i młodzieży z tradycjami muzycznymi regionu wileńskiego, połączenie ich ze współczesnymi formami sztuki oraz zachęcanie do kreatywności, samoekspresji, rozwijania świadomości kulturowej i ducha wspólnoty.

W obozie mogły wziąć udział dzieci w wieku 7–13 lat. Organizatorzy, jak zawsze, przygotowali bogaty i ciekawy program. Zorganizowano liczne zajęcia edukacyjne i sportowe, gry, zabawy oraz wycieczki.

Każdy dzień obozu letniego rozpoczynał się od gimnastyki. Następnie odbywały się zajęcia edukacyjne. Podczas warsztatów muzycznych dzieci poznawały tradycje gry na litewskim ludowym instrumencie – kanklės – oraz na cymbałach, a także znaczenie kulturowe tych instrumentów. Podczas warsztatów teatralnych uczestnicy poznawali tajniki sztuki teatralnej. Zajęcia taneczne umożliwiły dzieciom zapoznanie się z różnymi tańcami oraz naukę układów choreograficznych. Swoje umiejętności kulinarne i artystyczne uczestnicy obozu rozwijali podczas warsztatów dekorowania gofrów. Mogli również malować piękne obrazy na koszulkach.

Dzieci z ogromnym entuzjazmem brały udział w różnych grach i zabawach zarówno w pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu. Chętnie uczestniczyły w grze terenowej oraz próbowały swoich sił w quizie. Młodzi obozowicze wybrali się również do kina. Organizatorzy zapoznali dzieci z dworami znajdującymi się na terenie rejonu wileńskiego. Uczestnicy zwiedzili dwór Houwaltów w Mejszagole, gdzie wzięli udział w warsztatach skórzanych. Na trasie wycieczki znalazły się również Czekoniszki oraz dwór w Mazuryszkach. Natomiast w dworze w Niemieżu zorganizowano plener malarski.

W ostatnim dniu obozu letniego odbyła się dyskoteka, podczas której wszyscy doskonale się bawili. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom obozowicza.

          Organizatorem obozu letniego dla dzieci było Centrum Kultury w Rudominie.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

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Centrum Kultury w Rudominie

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