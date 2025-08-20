Obóz letni dla dzieci w Rudominie

Obóz został zorganizowany w ramach projektu „Wileńszczyzna — kultura żywa w społeczności”. Partnerami projektu były: Centrum Wspólnoty w Rudominie, Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka” oraz stowarzyszenie Kūrybinės inspiracijos erdvės. Organizatorem obozu było Centrum Kultury w Rudominie.

Cele projektu

Celem projektu było zorganizowanie letniego obozu, który umożliwiłby uczestnikom zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym rejonu wileńskiego, tradycjami i historią Rudomina, a także zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych dzieci oraz młodzieży zamieszkującej gminę Rudomino. Projekt miał również na celu wzmocnienie komunikacji i koncentracji wśród młodych mieszkańców Rudomina, zachęcenie uczestników do angażowania się w działalność społeczną, artystyczną i kulturalną w miejscu zamieszkania oraz rozwijanie wzajemnego szacunku i zaufania poprzez proponowane działania.

W obozie wzięli udział uczniowie z różnych placówek oświatowych, członkowie zespołu „Rudomianka”, dzieci aktywnie uczestniczące w życiu społecznym gminy, a także te, które dotychczas w nim nie uczestniczyły, w tym dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy, z których każda liczyła 20 osób.

Organizatorzy przygotowali niezwykle bogaty i atrakcyjny program. Każdy dzień młodzi obozowicze rozpoczynali gimnastyką poranną. Następnie odbywały się różnorodne zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci mogły nabywać nowe umiejętności i lepiej poznawać otaczający je świat.

Gry, zabawy i spotkania

Nie zabrakło także wielu ciekawych gier i zabaw. Podczas zajęć edukacyjnych uczestnicy poznawali nie tylko kultury narodów zamieszkujących Wileńszczyznę i Litwę, ale także innych krajów świata — ich tradycje, symbole, rękodzieło. Dzieci brały udział w improwizacji tańców hinduskich i festiwalu kolorów, warsztatach wyrobu rękodzieła Indian Ameryki Północnej, zgłębiały tajniki japońskiej kaligrafii, poznawały różne legendy i podania. Odbyły się także warsztaty robienia świec, woreczków, dzieł z kamieni, tworzenia bransoletek, malowania oraz zajęcia taneczne. Podczas warsztatów teatralnych młodzi obozowicze poznawali świat teatru.

W programie znalazło się również spotkanie z przedstawicielami litewskiej policji, podczas którego dzieci dowiedziały się więcej o zawodzie policjanta. Uczestnicy obozu odwiedzili firmę Vilniaus paukštynas oraz stajnię przy dworku w Peteszy. Zwiedzili także zamek w Miednikach pod opieką zawodowego przewodnika.

Każdego dnia odbywały się gry terenowe, zawody sportowe, gry planszowe oraz zabawy na świeżym powietrzu. Nikt nie miał czasu na nudę. Na zakończenie obozu odbyła się dyskoteka, podczas której wszyscy doskonale się bawili. Każdy uczestnik otrzymał dyplom obozowicza.

Letni obóz był dla dzieci niezapomnianym przeżyciem, źródłem wielu wspaniałych wrażeń i pozytywnych emocji, które pozostaną w ich pamięci na długie lata.

