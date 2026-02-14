We wtorek 10 lutego, około godziny 15:00, na przejściu granicznym w Miednikach funkcjonariusze służby celnej skontrolowali autobus Yutong jadący z Białorusi. Kierowcy — dwaj obywatele Białorusi — zadeklarowali, że nie przewożą żadnych zabronionych towarów.

Uwagę celników zwróciła niewielka liczba pasażerów — w pojeździe podróżowało zaledwie siedem osób. Podjęto decyzję o szczegółowej kontroli.

Papierosy ukryte w konstrukcji autobusu

Podczas sprawdzania pojazdu w schowku nad miejscem do spania kierowców znaleziono pierwsze paczki papierosów pochodzących z przemytu. Dodatkowa kontrola z wykorzystaniem systemu rentgenowskiego wykazała kolejne skrytki — pod tapicerką, podłogą autobusu, sufitem oraz w innych elementach konstrukcyjnych.

Łącznie zabezpieczono 2,5 tys. paczek papierosów „NZ Gold”. Ich wartość wraz z podatkami oszacowano na 12 375 euro.

Kierowcy objęci środkami zapobiegawczymi

Obaj kierowcy zostali zatrzymani. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Wilnie zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze — zajęcie dokumentów, pisemne zobowiązanie do nieopuszczania kraju oraz obowiązek zgłaszania się do komisariatu policji.

W sprawie przemytu wszczęto dochodzenie.