    Litewscy celnicy zatrzymali… „cigarety-busa”. Nowy poziom bezczelności przemytników

    Celnicy w Wilnie zatrzymali 2,5 tys. paczek przemytniczych papierosów przewożonych autobusem pasażerskim z Białorusi. „Cigarety-bus” chytrej konstrukcji przewoził towar ukryty nawet pod tapicerką. Dwóch kierowców zostało zatrzymanych, wszczęto dochodzenie.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Kontrola autobusu „Yutong” w Mednikach — ujawniono 2,5 tys. paczek papierosów „NZ Gold” | Fot. ELTA

    We wtorek 10 lutego, około godziny 15:00, na przejściu granicznym w Miednikach funkcjonariusze służby celnej skontrolowali autobus Yutong jadący z Białorusi. Kierowcy — dwaj obywatele Białorusi — zadeklarowali, że nie przewożą żadnych zabronionych towarów.

    Uwagę celników zwróciła niewielka liczba pasażerów — w pojeździe podróżowało zaledwie siedem osób. Podjęto decyzję o szczegółowej kontroli.

    Papierosy ukryte w konstrukcji autobusu

    Podczas sprawdzania pojazdu w schowku nad miejscem do spania kierowców znaleziono pierwsze paczki papierosów pochodzących z przemytu. Dodatkowa kontrola z wykorzystaniem systemu rentgenowskiego wykazała kolejne skrytki — pod tapicerką, podłogą autobusu, sufitem oraz w innych elementach konstrukcyjnych.

    Łącznie zabezpieczono 2,5 tys. paczek papierosów „NZ Gold”. Ich wartość wraz z podatkami oszacowano na 12 375 euro.

    Kierowcy objęci środkami zapobiegawczymi

    Obaj kierowcy zostali zatrzymani. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Wilnie zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze — zajęcie dokumentów, pisemne zobowiązanie do nieopuszczania kraju oraz obowiązek zgłaszania się do komisariatu policji.

    W sprawie przemytu wszczęto dochodzenie.

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

