Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Nocna festa przemytników. Jeden z balonów opuścił się tuż przy Wilii, przemytnik potrącił policjanta

    W nocy z 27 na 28 stycznia litewscy strażnicy graniczni zatrzymali czterech podejrzanych o przemyt papierosów przewożonych w balonach. Noc była jednak pełna niespodzianek — jeden z balonów wylądował w Wilnie, tuż przy Wilii, a przemytnik uciekając potrącił policjanta. Przejęto też drona z papierosami.

    Autor: KW
    Fot. ELTA

    Czytaj również...

    Według wstępnych danych, w rejonie orańskim i rejonie solecznickim znaleziono 8 balonów z papierosami. Większość z nich – sześć balonów – wykryli strażnicy graniczni, a pozostałe – policja.

    Balonów przejętych przez strażników granicznych przewożono 10 tys. paczek papierosów.

    „Straż graniczna w rejonie solecznickim przejęła również drona z papierosami, który właśnie wleciał na terytorium kraju. Wykorzystali oni sprzęt przeciwdziałający dronom. Przy granicy znaleziono drona z paczkami” – powiedział G. Mišutis agencji ELTA.

    W tym roku straż graniczna zatrzymała już 15 osób za przemyt towarów balonami. Przechwycili również 24 balony.

    Kłopoty z powodu balonów przemytniczych. Artur Płokszto: „Potrzebny specjalny dron”

    Incydent w Wilnie

    W Wilnie, w pobliżu rzeki Wilii, w dzielnicy Żyrmuny, znaleziono balon meteorologiczny z papierosami. Osoba, która przybyła, aby go zabrać, zraniła policjanta.

    Jak poinformował Departament Policji, incydent miał miejsce we wtorek 27 stycznia wieczorem. Po godz. 20 otrzymano komunikat, że w Wilnie, na ulicy Kareivių, w pobliżu rzeki Wilii wylądował balon meteorologiczny, prawdopodobnie z papierosami.

    Około godziny 21:00 do znalezionego pudełka podjechał samochód Mercedes-Benz ML350 4MATIC, z którego wysiadła osoba i zaczęła podchodzić w kierunku pudła.

    Zauważywszy funkcjonariuszy, mężczyzna zaczął uciekać i wskoczył do samochodu. Samochód, oddalając się z miejsca zdarzenia, potrącił umundurowanego funkcjonariusza policji (ur. w 2000 r.) i odjechał. Funkcjonariusz nie zgłosił się do placówki medycznej z powodu odniesionych obrażeń.

    Na miejscu zdarzenia znaleziono i zabezpieczono 1500 paczek papierosów „NZ Gold” oznaczonych banderolami Republiki Białorusi.

    Ze względu na charakterystyczne oznaczenia kontrabandowych balonów, w środę wieczorem ograniczono przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie.

    To nie pierwszy raz, gdy lotnisko w Wilnie jest zawieszone

    Ze względu na zagrożenie związane z kontrabandowymi balonami z Białorusi, w październiku, listopadzie i grudniu ubiegłego roku wielokrotnie wstrzymywano działalność lotniska w Wilnie.

    W październiku ubiegłego roku, w związku z nasileniem się przepływu balonów z Białorusi, rząd ogłosił stan wyjątkowy w całym kraju. Zamknięto również przejścia graniczne w Miednikach i Solecznikach. Jednak w celu rozwiązania sytuacji przewoźników utkniętych na Białorusi granica z Białorusią została otwarta wcześniej.

    Na granicy nadal tkwią niektóre ciężarówki zarejestrowane na Litwie i w innych krajach UE, których reżim Alaksandra Łukaszenki nie wypuszcza.

    Komentarze na temat meteobalonów

    Temat balonów przemytniczych był wielokrotnie opisywany i komentowany na łamach „Kuriera Wileńskiego”. Jeden z publicystów „KW” zwrócił uwagę także na społeczny aspekt sprawy, że przemyt cieszy się na Litwie sporą tolerancją społeczną.

    „Przecież wielu z nas zna osoby, które nigdzie nie pracują, a ciągle jeżdżą luksusowymi autami ze „specjalnymi” numerami w stylu „BR4TVA” czy podobny „D3B1L”. Wielu z nas zna miejsca, w których o dowolnej porze można kupić papierosy czy alkohol bez akcyzy; meliny, czyli tzw. toczki. To warto wiedzieć, że to się odbywa za koszt nas wszystkich” — zwracał uwagę w swoim komentarzu Rajmund Klonowski jeszcze latem tego roku.

    „To warto wiedzieć, że to się odbywa za koszt nas wszystkich – bo dla pokrycia strat, powodowanych ich działalnością, podnoszą podatki dla reszty społeczeństwa. I pytaniem, na które trzeba odpowiedzieć, jest – czy rzeczywiście musimy ich tolerować i utrzymywać?” — pytał retorycznie.

    Afisze

    ŹródłaOpr. A.K. na podst. ELTA, mat.pras.

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Doradczyni Nausėdy o Cichanouskiej: „Może wybrać, gdzie chce mieszkać, nie robimy tragedii”

    W kontekście spekulacji dotyczących ewentualnej przeprowadzki białoruskiej liderki opozycji Swiatłany Cichanouskiej do Warszawy, główna doradczyni prezydenta Asta Skaisgirytė stwierdziła, że opozycjonistka ma swobodę wyboru miejsca zamieszkania. Nie uważa też,...
    Historia

    Niemiecki dziennik opublikował opowiadania Mackiewicza o Ponarach w Dzień Pamięci o Holokauście

    Opowiadanie Józefa Mackiewicza „Ponary — »Baza«” ukazało się pierwotnie 2 września 1945 r. w wydawanej w Rzymie gazecie „Orzeł Biały”. W czasie wojny pisarz mieszkał w Wilnie, w odległości ośmiu...
    Kultura

    30-lecie Instytutu Polskiego w Wilnie zainauguruje koncert

    Wstęp biletowanyKultura jako narzędzie komunikacji pomaga społeczeństwom lepiej się poznawać i zrozumieć siebie nawzajem. Instytut Polski w Wilnie od trzech dekad odgrywa rolę szczególnego emisariusza Polski, działającego na rzecz...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.