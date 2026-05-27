Światowy Dzień Pszczół w Rudominie

Pszczoła miodna oprócz przyczyniania się do znacznego zwiększenia plonów rolników, wytwarza jednocześnie cenne produkty pszczele tj. miód, wosk, pierzgę, propolis, mleczko i jad pszczeli. Więc należy chronić pszczoły, bo od nich zależy również życie człowieka.

Z tej okazji Centrum Kultury w Rudominie 20 maja zaprosiło na cykl edukacyjny, podczas którego pszczelarka Salomėja podzieliła się swoją wiedzą, doświadczeniem i miłością do pszczół.

Warsztaty były doskonałą okazją, by się zrelaksować, dowiedzieć się czegoś nowego i produktach pszczelich i spędzić czas w przyjaznej, wesołej atmosferze

Tego dnia odbyły się warsztaty świecowe dla dzieci oraz dla seniorów. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zanurzyć się w magiczny świat świec, gdzie zapachy i światło łączą się w harmonijną całość. Poznali tradycyjne metody rzemiosła, które od wieków towarzyszą ludzkości. Uczestnicy mogli stworzyć własne unikalne dzieło, które będzie wdzięcznym i naturalnym dodatkiem do ich domu. Wszyscy się przekonali, jak proste, a zarazem satysfakcjonujące, może być tworzenie pięknych świec.

Uczestnicy mogli stworzyć własne unikalne dzieło, które będzie wdzięcznym i naturalnym dodatkiem do ich domu

Wszyscy chętni mogli również uczestniczyć w warsztatach kosmetycznych. Podczas tego zajęcia uczestnicy odkrywali świat pszczelich produktów, dowiedzieli się o tym, że mają one znakomite właściwości pielęgnacyjne. Miód użyty w kosmetykach nawilża i poprawia stan naszej skóry. Wosk działa ochronnie i regeneracyjnie, a pyłek pszczeli opóźnia procesy starzenia. Była to doskonała okazja, by się zrelaksować, zadbać o siebie i zgłębiać prozdrowotne właściwości produktów pszczelich.

Organizatorem warsztatów było Centrum Kultury w Rudominie.

