Pokaz filmu „Kronika wypadków miłosnych” w Nowej Wilejce

Z okazji 100. rocznicy urodzin wybitnego pisarza, scenarzysty i reżysera, mieszkańca Kolonii Wileńskiej – Tadeusza Konwickiego 2 czerwca o godz. 12:00 w Centrum Kultury w Nowej Wilejce (ul. Gerovės 1, Wilno) odbędzie się pokaz filmu „Kronika wypadków miłosnych”,

Autor: KW
Afisz pokazu filmu „Kronika wypadków miłosnych" w Nowej Wilejce.
Graf. organizatorzy

Film został zrealizowany przez reżysera A. Wajdę na podstawie książki T. Konwickiego o takim samym tytule i według jego scenariusza.

Lato 1939 roku, przeddzień wybuchu II wojny światowej. Wilno i okolice. Witek zakochuje się pierwszą młodzieńczą miłością w Alinie, córce pułkownika Nałęcza. Powoli udaje mu się przełamać jej opory i zdobyć serce. Młodzi razem planują ucieczkę po maturze. Niestety, Witek nie zdaje matury, a na domiar złego dowiaduje się, iż Alina ma wyjechać za granicę. Dochodzi do ostatniego spotkania, na które dziewczyna przychodzi w białej „ślubnej” sukience. Spędzają całą noc z sobą; zasypiają nad brzegiem rzeki. Budzi ich wycie syren alarmowych zwiastujących wybuch wojny.

Wstęp wolny

Film w języku polskim z litewskimi napisami

Instytut Polski w Wilnie 

