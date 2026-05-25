W wydaniu codziennym dziennika „Kurier Wileński” nr 54 (19709) z 19-20 maja 2026 r. ukazał się wywiad z Aleksandrem Radczenką, nowo powołanym kontrolerem sejmowym ds. małej i średniej przedsiębiorczości.

Na pytanie o kontakty z Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” Radczenko wymienił szereg organizacji, z którymi spotkał się jeszcze przed zaprzysiężeniem.

„Z prezesem Forum Przedsiębiorców Polskich »Korona” spotkałem się jeszcze jako kandydat na to stanowisko. Zresztą nie tylko z nim, lecz także z szeregiem innych stowarzyszeń i organizacji biznesowych: Stowarzyszeniem Drobnych Przedsiębiorców, Litewską Radą Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To wstępne spotkanie było bardzo obiecujące i z Pawłem Giliauskasem uzgodniliśmy, że jeśli zostanę zatwierdzony, po zaprzysiężeniu zorganizujemy pierwsze robocze spotkanie i omówimy możliwości dalszej współpracy” — mówił „Kurierowi Wileńskiemu” Radczenko.

Kontroler sejmowy wspomniał też o rozmowach z Polsko-Litewską Izbą Handlową i zapowiedział, że relacje z polskimi środowiskami biznesowymi pozostaną stałym punktem jego pracy.

„Jeszcze przed objęciem funkcji odbyłem również rozmowy z prezesem Polsko-Litewskiej Izby Handlowej Robertem Juodką. Polskie organizacje biznesowe pozostaną w centrum mojej uwagi także przez całe pięć lat kadencji. A spotkania z nimi, na których omówimy model współpracy i częstotliwość kontaktów, to kwestia najbliższych dni” — deklarował.

