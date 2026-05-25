Kontroler Sejmu RL dla „Kuriera”: „Polskie organizacje biznesowe pozostaną w centrum mojej uwagi”

Aleksander Radczenko w wywiadzie dla „Kuriera Wileńskiego” mówił o planach budowania instytucji od zera. Jeden z wątków rozmowy dotyczył relacji z polskimi organizacjami biznesowymi działającymi na Litwie. Wspomniał o uzgodnieniu, które zapadło przed powołaniem go na kontrolera.

Autor: KW
„Korona” przyjęła nowych członków — jeden z nich kluczowy dla Polaków na Litwie.
Spotkanie stowarzyszenia polskich przedsiębiorców „Korona” | Fot. Paweł Giliauskas, opr. red.

W wydaniu codziennym dziennika „Kurier Wileński” nr 54 (19709) z 19-20 maja 2026 r. ukazał się wywiad z Aleksandrem Radczenką, nowo powołanym kontrolerem sejmowym ds. małej i średniej przedsiębiorczości.

Na pytanie o kontakty z Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona” Radczenko wymienił szereg organizacji, z którymi spotkał się jeszcze przed zaprzysiężeniem.

„Z prezesem Forum Przedsiębiorców Polskich »Korona” spotkałem się jeszcze jako kandydat na to stanowisko. Zresztą nie tylko z nim, lecz także z szeregiem innych stowarzyszeń i organizacji biznesowych: Stowarzyszeniem Drobnych Przedsiębiorców, Litewską Radą Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To wstępne spotkanie było bardzo obiecujące i z Pawłem Giliauskasem uzgodniliśmy, że jeśli zostanę zatwierdzony, po zaprzysiężeniu zorganizujemy pierwsze robocze spotkanie i omówimy możliwości dalszej współpracy” — mówił „Kurierowi Wileńskiemu” Radczenko.

Kontroler sejmowy wspomniał też o rozmowach z Polsko-Litewską Izbą Handlową i zapowiedział, że relacje z polskimi środowiskami biznesowymi pozostaną stałym punktem jego pracy.

„Jeszcze przed objęciem funkcji odbyłem również rozmowy z prezesem Polsko-Litewskiej Izby Handlowej Robertem Juodką. Polskie organizacje biznesowe pozostaną w centrum mojej uwagi także przez całe pięć lat kadencji. A spotkania z nimi, na których omówimy model współpracy i częstotliwość kontaktów, to kwestia najbliższych dni” — deklarował.

Więcej w pełnym wywiadzie opublikowanym w wydaniu codziennym „Kuriera Wileńskiego” nr 54 (19709) z 19–20 maja 2026 r. i na portalu.

