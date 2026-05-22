Rozmowa o prawach polskiej społeczności na Litwie

13 maja Forum Wileńskie spotkało się z Laurynasem Šedvydisem, by omówić kwestie praw polskiej społeczności na Litwie w kontekście szkół w rejonie trockim, w tym Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Dyskusja toczyła się wokół „Raportu dotyczącego nierównego traktowania szkół mniejszości narodowych w procesie reorganizacji”, przygotowanego przez Europejską Fundację Praw Człowieka, który przedstawiła prawniczka tej organizacji — Agata Palińska. Do spotkania w trybie zdalnym dołączyła także dyrektor gimnazjum, Renata Krasowska, która przedstawiła obecny stan prawny placówki i kierunki działań.

Dyskusja była szczera i, jak określił przewodniczący Komitetu Praw Człowieka, „serdecznie bezpośrednia”, co pozwoliło na lepsze rozeznanie w skomplikowanej sytuacji wokół wrażliwego tematu.

Kwestia diakrytyków w polskich nazwiskach

Kolejnym tematem rozmów stały się znaki diakrytyczne w zapisie polskich nazwisk w oficjalnych dokumentach, od dekad podnoszone w postulatach społeczności Polaków na Litwie. Przedmiotem debaty były nie tylko kwestie prawne, ale także psychologiczne, emocjonalne i historyczne, gdyż uznano, że ich zrozumienie jest kluczowe dla procedowania tej kwestii.

Kierunek FW będzie zachowany

Forum Wileńskie będzie w dalszym ciągu kontynuowało spotkania z politykami różnych partii, zapoznając ich z celami oraz obiektywną opinią społeczności polskiej w zakresie praw mniejszości na Litwie, a także zapoznając się ze stanowiskiem tychże polityków wobec postulatów społeczności Polaków na Litwie.

