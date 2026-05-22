Strona głównaWiadomości

Forum Wileńskie spotkało się z przewodniczącym Komitetu Praw Człowieka Sejmu RL

Forum Wileńskie, zrzeszające członków różnych litewskich partii politycznych, spotkało się z przewodniczącym Komitetu Praw Człowieka przy Sejmie Republiki Litewskiej, posłem Laurynasem Šedvydisem.

Autor: KW
13 maja Forum Wileńskie spotkało się z Laurynasem Šedvydisem, by omówić kwestie praw polskiej społeczności na Litwie w kontekście szkół w rejonie trockim.
13 maja Forum Wileńskie spotkało się z Laurynasem Šedvydisem, by omówić kwestie praw polskiej społeczności na Litwie w kontekście szkół w rejonie trockim | Fot. Apolinary Klonowski

Czytaj również...

Rozmowa o prawach polskiej społeczności na Litwie

13 maja Forum Wileńskie spotkało się z Laurynasem Šedvydisem, by omówić kwestie praw polskiej społeczności na Litwie w kontekście szkół w rejonie trockim, w tym Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu. Dyskusja toczyła się wokół „Raportu dotyczącego nierównego traktowania szkół mniejszości narodowych w procesie reorganizacji”, przygotowanego przez Europejską Fundację Praw Człowieka, który przedstawiła prawniczka tej organizacji — Agata Palińska. Do spotkania w trybie zdalnym dołączyła także dyrektor gimnazjum, Renata Krasowska, która przedstawiła obecny stan prawny placówki i kierunki działań.

Dyskusja była szczera i, jak określił przewodniczący Komitetu Praw Człowieka, „serdecznie bezpośrednia”, co pozwoliło na lepsze rozeznanie w skomplikowanej sytuacji wokół wrażliwego tematu.

Kwestia diakrytyków w polskich nazwiskach

Kolejnym tematem rozmów stały się znaki diakrytyczne w zapisie polskich nazwisk w oficjalnych dokumentach, od dekad podnoszone w postulatach społeczności Polaków na Litwie. Przedmiotem debaty były nie tylko kwestie prawne, ale także psychologiczne, emocjonalne i historyczne, gdyż uznano, że ich zrozumienie jest kluczowe dla procedowania tej kwestii.

Kierunek FW będzie zachowany

Forum Wileńskie będzie w dalszym ciągu kontynuowało spotkania z politykami różnych partii, zapoznając ich z celami oraz obiektywną opinią społeczności polskiej w zakresie praw mniejszości na Litwie, a także zapoznając się ze stanowiskiem tychże polityków wobec postulatów społeczności Polaków na Litwie.

Czytaj także: Forum Wileńskie spotkało się z Čmilytė-Nielsen

Forum Wileńskie

Afisze

Więcej od autora

Kultura

„Podróż lalki: od nici do świata człowieka”. Wernisaż wystawy w Niemenczynie

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Muzeów, który corocznie jest obchodzony 18 maja, w Muzeum Etnograficznym Wileńszczyzny w Niemenczynie, przy ul. Święciańskiej 14, odbył się wernisaż wystawy „Podróż lalki: od nici do świata człowieka”.
Szkolnictwo

Zbigniew Maciejewski: „Nie da się z państwowego zrobić języka pierwszego”

W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” nr 19 (53) z 16–22 maja 2026 r. ukazał się wywiad ze Zbigniewem Maciejewskim, dyrektorem polsko-litewskiego Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Maciejewski mówi wprost: obecna metodologia nauczania litewskiego w szkołach mniejszości nie uwzględnia podstawowej różnicy między językiem pierwszym a wyuczonym — i postuluje zmiany.
Tylko w „Kurierze”

Litewski kontroler ds. MŚP zapowiada spotkanie z polską odpowiedniczką Agnieszką Majewską

Kontroler ds. małych i średnich przedsiębiorstw Sejmu RL Aleksander Radczenko w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” zapowiedział nawiązanie roboczych kontaktów z polskim odpowiednikiem — Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Agnieszką Majewską.

RedKomy