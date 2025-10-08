Więcej
    Na 10-lecie polsko-litewskiej inicjatywy — w Filii UwB o AI dla małych i średnich przedsiębiorstw

    W wileńskiej Filii Uniwersytetu w Białymstoku 30 września odbyło się ekspercko-biznesowe seminarium dotyczące sztucznej inteligencji — możliwości i zagrożeń z nią związanych. Było to uczczenie 10-lecia ważnej polsko-litewskiej inicjatywy.

    Autor: Rajmund Klonowski
    Konferencja skupiła się na tym, co sztuczna inteligencja może dać małym i średnim przedsiębiorstwom. Ale też jak może im zagrażać.
    Konferencja skupiła się na tym, co sztuczna inteligencja może dać małym i średnim przedsiębiorstwom. Ale też jak może im zagrażać | Fot. Rajmund Klonowski

    Seminarium nazywało się „Poland and Lithuania — AI Opportunities: global and regional trends, experts and SMEs perspective” (pol. „Polska i Litwa — możliwości Sztucznej Inteligencji: trendy globalne i regionalne, eksperci i perspektywa małych oraz średnich przedsiębiorstw”).

    Uczczenie 10-lecia izby handlowej

    Wydarzenie zorganizowano z okazji 10-lecia Polsko-Litewskiej Izby Handlowej. Dyskusje uczestników — przedstawicieli administracji, biznesu, nauki i technologii — koncentrowały się na szansach i wyzwaniach związanych z rozwojem AI. Mówiono o tym, jak małe i średnie przedsiębiorstwa mogą na tym skorzystać.

    W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji rządowych i biznesowych, m.in. Grzegorz Marek Poznański, chargé d’affaires Ambasady RP w Wilnie, Vidmantas Janulevičius, prezes Litewskiej Konfederacji Przemysłowców, oraz Benediktas Girdvainis z litewskiego Ministerstwa Gospodarki i Innowacji.

    Dr Wenclik: „Coś, czego maszyny nie zastąpią”

    Z perspektywy uniwersytetu i konieczności uwzględnienia etycznych oraz humanistycznych aspektów AI mówiła dr Małgorzata Wenclik, prodziekan ds. rozwoju i umiędzynarodowienia Filii UwB w Wilnie.

    — Jestem pod dużym wrażeniem konferencji — szczególnie obecności ekspertów od sztucznej inteligencji oraz firm, które realnie wdrażają AI w różnych obszarach. Od administracji i usług publicznych po uczelnie. Widać wyraźnie, że AI staje się uniwersalnym narzędziem, a jej rozwój będzie postępował — zaznaczyła prodziekan.

    — Zgadzamy się co do ogromnego potencjału tej technologii, ale dostrzegamy też związane z nią zagrożenia. Kluczowe jest humanistyczne podejście — etyka i odpowiednie regulacje prawne muszą iść w parze z rozwojem technologicznym. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że AI zacznie dominować nad człowiekiem, a nawet go ograniczać — przestrzega nasza rozmówczyni.

    — W kontekście kompetencji przyszłości szczególnie ważne będzie krytyczne myślenie — coś, czego maszyny nie zastąpią, mimo dostępu do ogromnych zasobów danych. To ono powinno być fundamentem edukacji, także przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi. Musimy pamiętać, by rozwój technologii nie odbierał nam zdolności twórczego i niezależnego myślenia — zaznaczyła dr Wenclik.

    Korzyści ze sztucznej inteligencji w edukacji

    „Możemy więcej, niż wynika z finansów”

    O inicjatywie w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” opowiedział też Robert Juodka z Polsko-Litewskiej Izby Handlowej, prowadzący konferencji.

    — Skupiliśmy się na roli sztucznej inteligencji w codziennej pracy — zarówno w Polsce, jak i na Litwie. Dyskutowaliśmy o tym, jak małe i średnie przedsiębiorstwa mogą i powinny wykorzystywać rozwiązania AI, aby nadążyć za dynamicznymi zmianami technologicznymi. Potęgi światowe inwestują miliardy w rozwój AI — USA uruchomiły program Stargate o wartości ponad 500 mln zł, Chiny przeznaczyły na podobne działania około 200 mld dolarów. Polska i Litwa nie dysponują takimi środkami, ale mimo to mogą skutecznie uczestniczyć w tej transformacji — wyjaśnia Robert Juodka.

    — Nasze kraje wielokrotnie pokazywały, że potrafią osiągać więcej, niż wynikałoby z ich rozmiaru czy możliwości finansowych. (…) Przedstawiono liczne przykłady małych i średnich firm z Polski i Litwy, które bez ogromnych budżetów osiągają imponujące rezultaty. To daje nadzieję, że w „wyścigu AI” nie będziemy na końcu stawki — dodaje.

    — Musimy jednak kontynuować te działania. (…) Tylko wtedy damy naszym startupom realną szansę zaistnieć globalnie — podsumowuje.

    Organizatorzy

    Ambasada RP w Wilnie
    Fundacja Digital Poland
    Litewskie Stowarzyszenie SI
    Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie
    Polsko-Litewska Izba Handlowa

    Jak mądrze uczyć się z AI? Od technologii do mądrości
