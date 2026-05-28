Ujednolicenie zasiłku macierzyńskiego

Rząd poparł we środę 27 maja propozycję, by zasiłek macierzyński był wypłacany przez 126 dni kalendarzowych wszystkim kobietom, niezależnie od okoliczności porodu. Projekt musi jeszcze zatwierdzić Sejm.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy proponuje, aby okres wypłaty świadczenia nie zależał od tygodnia ciąży, w którym urodziło się dziecko, ani od tego, czy przeżyło, ani też od tego, czy kobieta skorzystała przed porodem z urlopu ciążowego i porodowego.

„Skutki porodu dla zdrowia fizycznego i emocjonalnego kobiety pozostają w każdym przypadku, dlatego ważne jest zapewnienie wystarczającej ilości czasu na regenerację oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa finansowego” — powiedziała Jūratė Zailskienė, minister opieki socjalnej i pracy.

Dłuższy okres wypłaty miałby przysługiwać także opiekunowi noworodka — od dnia ustanowienia opieki do momentu, gdy dziecko osiągnie 126 dni. W przypadku porodu komplikowanego lub urodzenia więcej niż jednego dziecka zasiłek, jak obecnie, byłby wypłacany dodatkowo przez 14 dni kalendarzowych.

Po zmianach dłużej świadczenie otrzymywałyby kobiety, które przed porodem nie skorzystały z prawa do urlopu ciążowego i porodowego, a także kobiety, które urodziły w 22-30 tygodniu ciąży, gdy dziecko nie przeżywa 28 dni. Dotyczyłoby to również kobiet, które w 22-30 tygodniu ciąży urodziły martwe dziecko.

Nowelizacja ma też zwiększyć elastyczność rodzin, w których jedno z rodziców z powodu poważnej niepełnosprawności nie może wykorzystać nieprzenoszalnych miesięcy urlopu wychowawczego. Zmiany objęłyby także sytuacje, gdy opiekunem dziecka została wyznaczona tylko jedna osoba — miałaby ona prawo do dodatkowego 2-miesięcznego okresu zasiłku opiekuńczego.

Opr. J.B. na podst. ELTA

