Remonty dróg i wakacyjne podróże: kierowcy powinni uważać

Zły stan dróg uderza w kierowców

Według najnowszego badania zleconego przez Lietuvos draudimas, 35 proc. mieszkańców twierdzi, że ich samochód przynajmniej raz został uszkodzony z powodu złego stanu dróg. 14 proc. respondentów musiało naprawiać pojazd, a 21 proc. wskazało, że szkody były niewielkie i nie wymagały naprawy.

„Otwarte dziury, nierówna nawierzchnia, wykruszone krawężniki lub remontowane odcinki dróg mogą powodować nie tylko uszkodzenia opon lub felg. W praktyce obserwujemy również uszkodzenia zawieszenia, podwozia, dna nadwozia, zderzaków i innych części samochodu. Takie uszkodzenia często zdarzają się nagle — kierowca nie zdąży zareagować i ich uniknąć, ponieważ uszkodzenie drogi jest nieoznakowane, zalane wodą lub znajduje się w nieoczekiwanym miejscu. Zbyt duża prędkość również wpływa na czas, w którym kierowca reaguje na przeszkodę” — mówi Giedrius Petrikas, kierownik działu szkód komunikacyjnych w Lietuvos draudimas.

Z danych Lietuvos draudimas wynika, że w ub. roku zarejestrowano ponad 24 tys. zgłoszeń szkód z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia autocasco. Łączna kwota wypłat wyniosła 29 mln euro, a średnie odszkodowanie z kasko — ok. 1,3 tys. euro.

Eksperci podkreślają, że po uderzeniu w wyboje kierowca może od razu zauważyć jedynie przebitą oponę lub zdeformowaną felgę. Inne problemy, jak uszkodzenie podwozia, zbieżności kół czy zawieszenia, mogą ujawnić się dopiero później.

Ryzyko zwiększają remonty

Ciepły sezon oznacza więcej podróży nad morze, do domków letniskowych i miejsc turystycznych. Kierowcy częściej wybierają drogi lokalne, żwirowe i mniej znane trasy.

Tak jak co roku, tego lata planowane są prace związane z infrastrukturą drogową. W 2026 r. planowana jest modernizacja ok. 100 km autostrad i dróg krajowych, kontynuacja przebudowy mostu nad rzeką Krunos w pobliżu Kowna na drodze A1, zakończenie przebudowy drogi A14 Wilno-Uciana oraz prac przy tunelu w Tarandė, a także kontynuacja programu asfaltowania dróg żwirowych.

„W miejscach prowadzenia robót drogowych kierowcy często muszą poruszać się po węższych pasach ruchu, jechać po złej nawierzchni, a sytuacja może się zmieniać nawet na tym samym odcinku. Największym błędem w takich miejscach jest jazda na autopilocie, tak jakby warunki były takie same jak zawsze. Jeśli droga jest remontowana lub widoczne są znaki organizacji ruchu, najbezpieczniej jest z wyprzedzeniem zmniejszyć prędkość i ściśle przestrzegać oznakowania drogi” — mówi Giedrius Petrikas.

Co zrobić po uszkodzeniu samochodu

W przypadku szkody spowodowanej stanem drogi kluczowe jest udokumentowanie okoliczności. Należy sfotografować uszkodzenia samochodu, nawierzchnię, wyboje lub inną usterkę drogi, szerszy widok miejsca zdarzenia, a także znaki drogowe, jeśli były widoczne.

„Przy ocenie takich szkód bardzo ważne są okoliczności. Same zdjęcia uszkodzeń samochodu nie zawsze wystarczają — trzeba zrozumieć, gdzie i jak doszło do szkody. Dlatego warto sfotografować nie tylko sam samochód, ale także nawierzchnię drogi, wyboje lub inne uszkodzenia, szerszy widok miejsca zdarzenia oraz znaki drogowe, jeśli takie były. Im dokładniej można ocenić sytuację, w której doszło do szkody, tym łatwiej jest ocenić samo zdarzenie” — komentuje Petrikas.

Jeśli samochód nie nadaje się do dalszej jazdy, należy zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy. Szkody spowodowane złym stanem drogi mogą być pokrywane z dobrowolnego ubezpieczenia Autokasko, o ile zdarzenie spełnia warunki umowy.