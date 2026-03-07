Więcej
    Strona głównaWiadomości

    Ubezpieczenie OC na Litwie: co siódmy kierowca jeździł bez

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Wypadek bez ważnego ubezpieczenia OC może oznaczać dla kierowcy wielotysięczne koszty i odpowiedzialność administracyjną | Fot. Apolinary Klonowski

    Czytaj również...

    Wiosna to czas wzmożonych kontroli i odnowień polis. Tymczasem około co siódmy kierowca na Litwie przyznaje, że przynajmniej raz prowadził samochód bez ważnego ubezpieczenia. Co trzeci przyznał się do czegoś jeszcze.

    Tradycja co wiosnę

    Z badania przeprowadzonego na zlecenie Swedbanku wynika, że problem braku ważnego ubezpieczenia dotyczy istotnej części kierowców. Wraz z nadejściem wiosny rośnie liczba zawieranych i odnawianych umów, ponieważ to właśnie w tym okresie wielu kierowcom kończą się dotychczasowe polisy.

    „Wiosną na Litwie tradycyjnie rośnie zapotrzebowanie na zawieranie nowych umów obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kierowców lub ich odnawianie. Na przykład w marcu ubiegłego roku, w porównaniu z lutym, liczba zawartych umów wzrosła o ponad 40 procent. Dane z przeprowadzonego przez nas badania pokazują, że większość kierowców, którzy kiedykolwiek jeździli bez ważnego ubezpieczenia, po prostu zapomniała je przedłużyć na czas” — mówi Gediminas Marius Pakeltis, kierownik ds. dystrybucji produktów ubezpieczeniowych w Swedbank.

    Brak ważnej polisy oznacza pełną odpowiedzialność finansową kierowcy. W zeszłym roku średnia wartość szkód spowodowanych wypadkami drogowymi według danych z obowiązkowego ubezpieczenia kierowców wyniosła 1 420 euro, a najwyższa odnotowana kwota przekroczyła 65 tys. euro.

    Wypadek bez obowiązkowego ubezpieczenia może znacząco obciążyć budżet osobisty lub rodzinny oraz skutkować odpowiedzialnością administracyjną.

    Czytaj także: Ponad 2 tys. wypadków drogowych w roku 2024

    Najczęściej ryzykują osoby w wieku 26-45 lat

    Z badania wynika, że najczęściej bez obowiązkowego ubezpieczenia jeżdżą osoby w wieku 26-45 lat. Najczęstszą przyczyną są błędy ludzkie. Co trzeci kierowca przyznał, że zapomniał przedłużyć umowę, a 32 proc. było przekonanych, że ubezpieczenie nadal obowiązuje. Pozostali wskazywali na brak wystarczających środków finansowych lub sporadyczne korzystanie z samochodu.

    Wśród osób, które deklarują jazdę bez ważnego ubezpieczenia, 39 proc. robiło to nie dłużej niż tydzień, 35 proc. — do miesiąca, natomiast co czwarty kierowca przyznał, że poruszał się bez polisy dłużej niż miesiąc.

    Przypomnienie: na Litwie działają kamery

    „Z jednej strony widzimy ludzkie zapominalstwo — kierowcy po prostu nie zauważają, że umowa wygasła. Z drugiej strony część mieszkańców świadomie podejmuje bardzo ryzykowne finansowo decyzje o odłożeniu ubezpieczenia, ponieważ w danym momencie brakuje im środków lub rzadko korzystają z samochodu. Jednak nawet jedna krótka podróż może zakończyć się wypadkiem, a szkody znacznie przewyższyć zaoszczędzoną składkę ubezpieczeniową. Warto również pamiętać, że za jazdę bez ważnego ubezpieczenia obowiązkowego grozi kara administracyjna w wysokości od 50 do 120 euro. Może ona zostać nałożona niezależnie od tego, czy doszło do wypadku drogowego” — ostrzega Gediminas Marius Pakeltis.

    Ekspert przypomina, że na drogach Litwy działają kamery monitorujące ruch drogowy, które rejestrują nie tylko prędkość, ale także sprawdzają, czy samochody uczestniczące w ruchu są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem.

    Czytaj także: Jakimi samochodami jeździmy ostrożniej — prywatnymi czy służbowymi?

    Afisze

    Więcej od autora

    Wiadomości

    „Inwestuj bawiąc się” — na Litwie startuje międzynarodowy program wsparcia rodziców

    Instytut Higieny uruchamia na Litwie międzynarodowy program „Inwestuj bawiąc się” (ang. Invest in Play, lit. Augame žaisdami), skierowany do rodziców dzieci w wieku 3-12 lat. Bezpłatna inicjatywa ma pomóc rodzinom lepiej radzić sobie z wyzwaniami wychowawczymi i wzmocnić dobrostan emocjonalny najmłodszych. Rejestracja już trwa.
    Wiadomości

    Metody oszustów na drogach. Doprowadzają do stłuczki, wyłudzają odszkodowanie

    Na litewskich drogach rośnie liczba podejrzanych kolizji, które mogą być elementem przemyślanego procederu wyłudzania odszkodowań. Ofiarami padają także ci ostrożni i przestrzegający przepisów. Dowiadujemy się, jakich metod używają oszuści.
    Kultura

    Karta kultury 2026: szerszy dostęp

    W tym roku roczna kwota przypadająca na jednego ucznia wzrosła z 11 do 14 euro. Z programu korzysta obecnie prawie 350 tys. uczniów klas 1-12 w całym kraju. Środki...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.