Urszula Doroszewska wyjaśnia, dlaczego za swojej kadencji stworzyła protokół dla ceremonii na Rossie

W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” nr 19 (53) z 16–22 maja 2026 r. ukazał się wywiad z Urszulą Doroszewską, byłą ambasador RP na Litwie (2017–2023). Doroszewska opowiada, jak jako nowa ambasador stworzyła scenariusz uroczystości na Cmentarzu na Rossie — z dwoma hymnami i czytelnym przekazem dla strony litewskiej — który obowiązuje do dziś.

Autor: KW
Uroczystość na Cmentarzu Rossa.
| Fot. Apolinary Klonowski

Impulsem była pierwsza uroczystość, którą Doroszewska miała przeprowadzić jako ambasador: obchody 15 sierpnia, rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

— Kiedy spojrzałam z tej perspektywy na uroczystość na Rossie — na to, co po kolei ma się wydarzyć — stało się jasne, że każde ważne wydarzenie musi mieć swój scenariusz. Scenariusz, który niesie przekaz i jest zrozumiały dla wszystkich. Jak było do tej pory? Składanie kwiatów, przemówienia. A hymn? Ktoś z zebranych intonował polski. Litewskiego nie było — wspominała.

Efektem było wprowadzenie stałego protokołu.

— Dlatego stworzyłam scenariusz, którego wcześniej nie było. Może coś podobnego istniało, ale nie w takiej formie. Ten scenariusz uroczystości na Cmentarzu na Rossie został później utrzymany podczas wszystkich świąt państwowych. Jest zrozumiały i akceptowalny dla wszystkich. Podczas takich oficjalnych uroczystości śpiewane są teraz dwa hymny — Polski i Litwy; jest nagłośnienie z nagranymi melodiami — powiedziała Doroszewska.

Wyjaśniła też, jaki przekaz towarzyszył tej zmianie.

— Przecież Piłsudski jest dla nas postacią niezwykle ważną, a wszystkie oficjalne delegacje składają tam kwiaty. Trzeba więc umieć przekazać Litwinom, dlaczego to miejsce jest istotne nie tylko dla Polaków, lecz ma znaczenie symboliczne i jest ważne dla obu naszych narodów. W przemówieniu z okazji 15 sierpnia zawsze jako ambasador podkreślałam, że składamy hołd zwycięzcy wojny z 1920 r., który obronił nie tylko Polskę, ale także Litwę i kraje bałtyckie przed bolszewikami — dodała.

Więcej w pełnym wywiadzie opublikowanym w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego" nr 19 (53) z 16–22 maja 2026 r.

