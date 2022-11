Obchody 11 listopada w Wilnie: „Razem jesteśmy silniejsi”

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnów Polski i Litwy. „Był to straszny czas, czas wojny światowej, kiedy zmieniał się układ sił w Europie. Nasi wrogowie chcieli, abyśmy nie istnieli, aby Polski nie było. Jednak, dzięki odwadze i determinacji Polaków, udało się odzyskać i umocnić nasze państwo” — oświadczyła zebranym ambasador Urszula Doroszewska.

Nie zawsze tak było

W swym przymówieniu szefowa polskiej placówki dyplomatycznej nawiązała do teraźniejszej sytuacji geopolitycznej. „Dziś nasze oczy zwrócone są na Ukrainę. I widzimy podobieństwo naszej ówczesnej walki do tej, jaką dzisiaj toczy Ukraina. Rosja podważała podstawy istnienia państwa i narodu polskiego, tak jak dzisiaj robi to propaganda Putina wobec Ukrainy. Dokonując zbrojnej napaści na Ukrainę, Rosja zamknęła epokę 30 lat pokoju w Europie i dąży do przywrócenia świata, którego reguły dyktuje prymat siły nad prawem, świata autorytaryzmu, wojny i stref wpływów. A jednak losy Polski i Ukrainy pokazują, że naród pragnący wolności jest w stanie oprzeć się mocarstwu” — podkreśliła Doroszewska.

Dyplomata dodała, że obecnie między Litwą a Polską są najlepsze relacje w historii. „Nie zawsze tak było, co tylko uświadamia nam, że nigdy nie możemy pozwolić się podzielić. Razem jesteśmy silniejsi i razem zwyciężamy. Polacy i Litwini dobrze wiedzą, jak cenna jest niepodległość” — tymi słowami zakończyła swe przemówienie ambasador RP na Litwie.

Kwiaty na Rossie złożyli również przedstawiciele partii Związek Demokratów „W imię Litwy”

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Życzenia dla państwa i narodu polskiego

Złożyć kwiaty i wieńce na Rossie przyszli polscy politycy, działacze społeczni, przedstawiciele polskiego szkolnictwa, harcerze i kombatanci. Nie zabrakło w tym roku również polityka litewskiego.

— Bardzo się cieszę, że jestem na polskim święcie. Litwa i Polska przeszły długą drogę do odzyskania niepodległości. Oba nasze kraje rozumieją, że to była ciężka droga i dlatego musimy dbać i pielęgnować naszą niepodległość. Musimy ją zachować dla następnych pokoleń. Musimy cieszyć się z tego nawzajem. Będąc obywatelem Litwy, chciałbym złożyć najszczersze życzenia dla państwa i narodu polskiego — powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Žydrūnas Plytnikas, przedstawiciel partii Związek Demokratów „W imię Litwy” oraz kandydat na stanowisko mera rejonu wileńskiego.

Oddać hołd twórcom niepodległości Polski przybył również prawnik i poeta z Gdańska Tomasz Snarski, który od kilku dni przebywał na Litwie, gdzie ma spotkania autorskie z okazji wydanego w naszym kraju tomiku poezji z jego utworami przetłumaczonymi na język litewski.

– W związku z tym, że mamy święto niepodległości, najświętszym miejscem dla Polaków na Litwie jest Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie. Nie mogłem więc zdecydować, że wyjeżdżam przed piątkowymi obchodami. Specjalnie zostałem. Razem z rodziną hospicyjną, jako wolontariusz Hospicjum im. błogosławionego ks. Michała Sopoćko, przyszedłem złożyć tutaj kwiaty — podzielił się z naszym dziennikiem gość z Trójmiasta.

Tymczasem prezes Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Nowa Wilejka” Waldemar Szełkowski oświadczył, że Narodowe Święto Niepodległości zobowiązuje każdego Polaka do uczczenia tego święta.

— Niezależnie od granic jesteśmy jednym narodem. Należę do Klubu Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Nowa Wilejka”, który rekonstruuje dwa polskie pułki „Wileńskich strzelców” i „Wileńskich ułanów”, więc w pewnym sensie jest to nasza taka służba, że składamy hołd polskim żołnierzom i marszałkowi Piłsudskiemu. Robimy to każdego roku — powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Szełkowski.

Obchody w Warszawie

Główne obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. W obchodach uczestniczył prezydent Litwy. „Razem budujemy więzi polityczne, gospodarcze, kulturowe i inwestujemy w bezpieczeństwo naszego regionu. Dziś również wspieramy się nawzajem w walce o lepsze, sprawiedliwsze i bezpieczniejsze życie. Razem jesteśmy silniejsi” — oświadczył Gitanas Nausėda.

Prezydent Polski na obchodach w Warszawie przypomniał zebranym, że nasi przodkowie rozpoczęli odbudowę państwa od „z absolutnych zgliszcz, które pozostały po zaborach, po I wojnie światowej”. „Wierzę głęboko w opiekę opatrzności nad naszą ojczyzną. Niech Pan Bóg ma w swojej opiece Polskę. Niech Pan Bóg ma w swojej opiece wszystkich naszych sąsiadów, którzy są naszymi braćmi i sojusznikami. Niech Pan Bóg ma w swojej opiece naród polski” — oświadczył Andrzej Duda.

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone 11 listopada. W tym dniu w 1918 r. Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu, który dzień wcześniej przybył do stolicy z niemieckiego więzienia. W tym dniu faktycznie zakończyła się też I wojna światowa. Oficjalnym świętem 11 listopada stało się w 1937 r. W Polsce jest dniem wolnym od pracy.