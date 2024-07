Według obliczeń organizatorów w rozśpiewanym i roztańczonym festiwalu wzięło udział 37 tys. artystów, w tym ponad 2 tys. z zagranicy z 14 krajów świata. Zaprezentowali się oni podczas 14 wydarzeń. Do udziału w litewskim Święcie Pieśni zostały zaproszone również polskie zespoły z Wileńszczyzny.

— „Wilia” została zaproszona do udziału w Święcie Pieśni po raz pierwszy po dłuższej przerwie. Wcześniej czterokrotnie zespół brał udział w festiwalu w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Święto Pieśni jest historycznym wydarzeniem, które obchodzi w tym roku swoje stulecie, udział w nim jest wielkim zaszczytem — ocenia Renata Brasel, kierowniczka artystyczna Polskiego Artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia”.

Festiwalowe występy zostały poprzedzone miesiącami wytężonych przygotowań. W tym czasie zarówno chóry, jak i grupy taneczne musiały nauczyć się nowego repertuaru, który był wykonywany wspólnie z innymi zespołami. Tancerze „Wilii” musieli przygotować sześć nowych układów, chór — 25 nowych utworów.

— Podczas licznych przeglądów i prób uwzględnialiśmy drobne uwagi, by każdy zespół wykonywał repertuar jednakowo. W ostatnich dniach przed świętem wszystkie występy łączone były w całość. Była to trudna, ale też ciekawa praca. Atmosfera wielkiej radości, która tam panowała, dodawała nam sił — mówi nasza rozmówczyni.

— Polskie zespoły ludowe działające na Litwie stanowiły niemałą garstkę uczestników. Według naszych obliczeń w Święcie Pieśni wzięło udział ponad 200 Polaków. To Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Wilia”, Zespół Pieśni i Tańca „Wilenka”, Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna” im. Jana Mincewicza, Zespół Tańca Ludowego „Perła”, zespół „Melodia”. Po skończonym koncercie galowym panowała świąteczna atmosfera i ogromna radość, do góry podrzucano kierowników zespołów, dalej brzmiały piosenki i kontynuowano tańce — relacjonuje Renata Brasel.

Czytaj więcej: Święto Pieśni przeniosło się do Wilna

W ramach Święta Pieśni odbył się cały szereg barwnych wielotysięcznych wydarzeń: występy zespołów ludowych oraz wykonawców współczesnych utworów wokalnych, koncert orkiestr instrumentów dętych, jak również występy artystyczne grup tanecznych.

W koncercie orkiestr instrumentów dętych „Vario audra” z towarzyszeniem tańców historycznych wzięły udział również polskie zespoły z Wileńszczyzny. Wykonały one tradycyjnego poloneza. Do wspólnego zaprezentowania tańca zostały zaproszone zespoły „Troczanie”, „Rudomianka”, „Znad Mereczanki”.

— Do poloneza stanęło sześć par z naszej starszej grupy tanecznej. Był to nasz pierwszy udział w litewskim Święcie Pieśni i zarazem piękne, przyjemne wydarzenie. Udział w nim był dla nas wielkim zaszczytem, gdyż mieliśmy okazję zaprezentować się na arenie szczelnie wypełnionej widzami. Było to niesamowite przeżycie, momentami po prostu czułam ciarki — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Aleksandra Godowszczikowa, choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Znad Mereczanki”.

Święto Pieśni rozpoczęło się 29 czerwca i trwało do 6 lipca. W sobotę uczestnicy wydarzenia przeszli w kolorowym wielotysięcznym pochodzie ulicami Wilna od Placu Katedralnego do parku Zakret, gdzie ok. 12 tys. wykonawców pojawiło się w parkowej muszli koncertowej. Finałowe występy obejrzało tysiące osób w parku oraz przed telewizorami. Na widowni obecni byli przedstawiciele władz Litwy, jak również przebywająca z wizytą na Litwie marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.

Po raz pierwszy Dzień Pieśni odbył się w 1924 r. w Kownie. Dwie dekady temu UNESCO uznało tradycję Święta Pieśni na Litwie, Łotwie i Estonii za arcydzieło niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Czytaj więcej: Spotkanie marszałek Senatu RP Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z Polakami na Litwie