Vilnius Pink Soup Fest 2026. Wilno szykuje się na różowy chłodnikowy weekend

Wilno znów stanie się różową stolicą Litwy. W najbliższy weekend miasto opanuje Vilnius Pink Soup Fest 2026, a wraz z nim — festiwalowa atmosfera, specjalna komunikacja i zmiany, o których warto wiedzieć przed wyjściem z domu.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Rozkład bezpłatnego autobusu festiwalowego | Fot. Vilnius.lt

Darmowy autobus na festiwal

W dniach 29-31 maja Wilno ponownie stanie się stolicą chłodnika litewskiego. W czasie wydarzenia pasażerowie będą mogli skorzystać z bezpłatnego autobusu festiwalowego. Będzie on kursował z dworca kolejowego w Wilnie do alei Konstytucji.

Regularne trasy autobusów i trolejbusów nie zostaną zmienione, ale zwiększona będzie częstotliwość kursowania wybranych linii.

Więcej pojazdów pojawi się na trasach autobusów 1G, 3G-A, 4G, 6G, 22 i 56 oraz trolejbusów 9, 17 i 19. Ruch komunikacji miejskiej będzie można śledzić na tablicach JUDU oraz w aplikacjach „m.Ticket” i „Google Maps”.

Parking dla rowerów i hulajnóg

Osoby przyjeżdżające rowerem lub hulajnogą będą mogły zostawić pojazdy na tymczasowych parkingach przy głównych wejściach na teren festiwalu. Pojazdy mikromobilności nie będą wpuszczane na teren imprezy.

Gdzie zaparkować samochód?

Kierowcom zaleca się korzystanie z parkingów w pobliżu Białego Mostu. Dostępne będą m.in.:

  • Šeimyniškių 23 — 50 miejsc, ok. 15 min pieszo;
  • Gedimino pr. 9A — 262 miejsca, ok. 12 min;
  • Tilto 14 — 113 miejsc, ok. 10 min;
  • G. Baravyko 3 — 103 miejsca, ok. 10 min;
  • G. Baravyko 10-1 — 94 miejsca, ok. 8 min;
  • G. Baravyko 10-2 — 109 miejsc, ok. 8 min.

Informacje o zajętości parkingów będą dostępne online w czasie rzeczywistym.

Ograniczenia w ruchu

Od 28 maja od godz. 20:00 do 31 maja do godz. 21:00 obowiązuje zakaz parkowania na odcinku ulicy Didžioji od budynku przy ul. Didžioji 34 do ul. Savičiaus oraz na części Rynku Ratuszowego od ul. Stiklių do ul. Vokiečių.

W dniach 18—23 maja oraz 30 maja w godz. 19:00—23:00 zamknięta dla ruchu będzie ulica Didžioji oraz ulice wokół placu Ratuszowego.

Od 29 maja od godz. 20:00 do 31 maja do godz. 21:00 zakaz parkowania obejmie odcinek ulicy Upės od ulicy A. Nasvyčio do ulicy Kalwaryjskiej. Ruch pojazdów będzie zabroniony na odcinku ulicy Upės od ulicy A. Nasvyčio do budynku przy alei Konstytucji 20.

Od 30 maja od godz. 7:00 do 31 maja do godz. 21:00 zamknięty dla ruchu będzie odcinek ulicy Upės od ulicy Kalwaryjskiej do budynku przy alei Konstytucji 20.

„Vilnius Pink Soup Fest” odbędzie się już po raz czwarty. W ubiegłym roku wydarzenie przyciągnęło ponad 93 tys. fanów. W tym roku organizatorzy ponownie zapowiadają, że stolica Litwy „pomaluje się na różowo”.

Źródła: Vilnius.lt

