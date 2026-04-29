Tradycyjnie sezon turystyczny rozpoczyna majówka. Do stolicy Litwy przyjeżdżają liczne grupy odwiedzających, wśród których dominują turyści z Polski.

— W tym roku spodziewamy się umiarkowanego wzrostu ruchu turystycznego z Polski. Kraj ten nadal pozostaje jednym z naszych kluczowych rynków, a bliskość geograficzna oraz dogodna siatka połączeń sprzyjają utrzymaniu stabilnego zainteresowania podróżami. W tym roku uruchomione zostanie nowe połączenie lotnicze na trasie Wilno-Gdańsk, a także zwiększy się częstotliwość lotów z Warszawy i Krakowa. Ofertę tę uzupełni coraz popularniejsza możliwość podróży pociągiem do stolicy Litwy. Wszystkie te rozwiązania przyczynią się do dalszego wzrostu liczby turystów z Polski — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Joanna Mikulska, starsza kierowniczka projektów ds. turystyki w Agencji Turystyki i Rozwoju Biznesu „Go Vilnius”.

Umiarkowany wzrost cen

Rozmówczyni zauważa, że wzrost cen paliw nie powinien mieć negatywnego wpływu na aktywność turystyczną.

— Koszty podróży, a także rosnące ceny paliw skłaniają turystów do wybierania krótszych i bliższych kierunków, co sprawia, że Wilno staje się jeszcze atrakcyjniejsze dla gości z Polski — stwierdza Joanna Mikulska.

Informuje też, że w porównaniu z początkiem maja ubiegłego roku ceny noclegów w hotelach, posiłków w restauracjach i kawiarniach w Wilnie nieco wzrosły.

— W tym roku wprowadzono zmiany w stawkach VAT na usługi noclegowe i gastronomiczne, co spowodowało umiarkowany wzrost cen. Warto również zauważyć, że podczas dużych wydarzeń w Wilnie, takich jak „Vilnius Pink Soup Fest” (Festiwal Różowej Zupy, czyli chłodnika) w dniach 29-31 maja, liczba gości w hotelach wzrasta, więc noclegi w tym terminie mogą być droższe. Na Litwie od 1 stycznia br. stawka VAT na usługi zakwaterowania wzrosła z 9 do 12 proc., a na usługi żywieniowe — z 12 do 21 proc. — wyjaśnia specjalistka.

Atrakcje tegorocznego sezonu

W tym sezonie Wilno oferuje mnóstwo atrakcji. W mieście pojawiło się też sporo nowych miejsc, które zdecydowanie warto odwiedzić.

— Polscy turyści często planują zwiedzanie w kontekście odbywających się w mieście wydarzeń. Wielką popularnością cieszy się festiwal chłodnika, który odbędzie się pod koniec maja. W tym roku szczególna uwaga skierowana jest na VI Światowy Apostolski Kongres Miłosierdzia, który przypada na czerwiec. Najwięcej różnorodnych wydarzeń zaplanowano na maj — informuje rozmówczyni.

Stolica Litwy będzie gospodarzem poświęconego gastronomii festiwalu Baltic Gastro Summit. Coroczne przedsięwzięcie Open House Vilnius zaprasza mieszkańców oraz gości do odkrywania wyjątkowej architektury miasta, umożliwiając bezpłatne zwiedzanie na co dzień niedostępnych budynków oraz poznanie ich historii, funkcji i unikalnych rozwiązań projektowych. Muzyką miasto wypełni się podczas Dnia Muzyki Ulicznej oraz Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego Vilnius Mama Jazz. Miłośnicy sportu i aktywnego wypoczynku będą mogli wziąć udział w Półmaratonie Wileńskim, a listę popularnych wydarzeń kulturalnych uzupełni Comic Con Baltics, największy festiwal kultury popularnej w krajach bałtyckich.

Oryginalne formy relaksu

Coraz większą popularnością cieszą się również nietypowe formy relaksu. Niedawno otwarte Beer Spa Vilnius na wileńskiej Starówce oferuje kąpiele w dębowych beczkach z naturalnymi składnikami używanymi do produkcji piwa.

Kolejną atrakcją jest degustacja litewskich smaków Lietuviški skoniai, odbywająca się w autentycznych piwnicach Starówki. To wyjątkowe doświadczenie szczególnie zaskakuje turystów, którzy podczas spotkania odkrywają, że na Litwie produkuje się wina nie tylko z winogron, lecz także z jarzębiny, czarnicy, agrestu, a nawet pokrzywy czy pomidorów.

Rodziny z dziećmi oraz miłośnicy klocków LEGO mogą odwiedzić kolejną nową lokalizację — Muzeum Klocków LEGO. Dla miłośników aktywnego wypoczynku, w maju w parku biznesowym Business Garden Vilnius w Lazdynai planowane jest otwarcie najwyższej sztucznej ścianki wspinaczkowej na Litwie.

Wilno również wzmacnia swój wizerunek jako atrakcyjnego kierunku gastronomicznego.

— Międzynarodowa nagroda Falstaff, wspomniane już wydarzenie Baltic Gastro Summit, czy restauracje w przewodniku Michelin motywują turystów do odwiedzin. Zachęcamy również do poznania stolicy poprzez inicjatywy doświadczeniowe — audiowizualną opowieść „Podróż smaków po Wilnie” prezentowaną w Wileńskim Centrum Informacji Turystycznej. Jest to niezwykle popularna rozrywka wśród turystów, która przybliża historię gastronomiczną miasta i lokalne smaki — zachęca Joanna Mikulska.

Turyści często planują zwiedzanie w kontekście odbywających się w mieście wydarzeń | Fot. Marian Paluszkiewicz

Kalendarz wydarzeń w Wilnie na najbliższe miesiące

Maj:

Baltic Gastro Summit — 5-6 maja; Vilnius Spring Festival — 7-28 maja; Open House Vilnius — 16-17 maja; Dzień Muzyki Ulicznej — 16 maja; Vilnius Mama Jazz — 22-24 maja; Comic Con Baltics — 22—24 maja; Półmaraton w Wilnie — 23 maja; Noc Muzeów — 23 maja; Skamba skamba kankliai — 26-31 maja; Mados infekcija — 29-30 maja; Vilnius Pink Soup Fest — 29-31 maja.

Czerwiec:

Festiwal Wileński — 5-25 czerwca; Vilnius Challenge — 6 czerwca; VI Światowy Kongres Apostolski Miłosierdzia (WACOM) — 7-12 czerwca; Noc Kultury — 12 czerwca; Wileński Festiwal Sztuki — 12-14 czerwca; 5. urodziny Marketu Kulinarnego w dzielnicy Popławy — 20-21 czerwca; Letni Festiwal Krzysztofa — 30 czerwca-30 sierpnia.

Lipiec:

Litewskie Święto Pieśni Uczniowskiej — 3-6 lipca.