    Samorząd rejonu wileńskiego rozpoczyna wiosenne porządkowanie dróg — co powinni wiedzieć kierowcy?

    Po zimowym okresie i wraz z nadejściem odwilży na drogach coraz częściej pojawiają się dziury oraz zapadliska o różnorodnych rozmiarach. Z tego powodu szczególna uwaga poświęcana jest całej sieci drogowej, ze szczególnym naciskiem na miejsca najbardziej niebezpieczne, w których uszkodzenia stwarzają największe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.

    Samorząd Rejonu Wileńskiego.
    „Wraz z nadejściem odwilży uwidaczniają się uszkodzenia nawierzchni powstałe podczas zimy — to nieuniknione zjawisko sezonowe. Doskonale rozumiemy oczekiwania mieszkańców i dokładamy wszelkich starań, aby powstałe po zimie dziury zostały usunięte jak najszybciej. Utrzymujemy również stały kontakt z S.A. „Via Lietuva”, aby drogi krajowe na terenie rejonu wileńskiego były odpowiednio utrzymywane. Bezpieczeństwo ruchu drogowego pozostaje sprawą priorytetową” — mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

    Dlaczego wiosną „rozkwitają” dziury i jak są naprawiane?

    W tym roku długo utrzymujące się niskie temperatury i przemarzanie gruntu stanowiły poważne wyzwanie dla dróg w kraju. Wiosną, gdy mróz ustępuje, konstrukcja nawierzchni drogowej staje się słabsza, co zwiększa ryzyko powstawania różnego rodzaju uszkodzeń.

    Topniejący śnieg wnika w pęknięcia, nocą zamarza, rozszerza się i niszczy asfalt. Powtarzające się cykle zamarzania i odmarzania pogłębiają pęknięcia, a pod wpływem ruchu pojazdów w osłabionych miejscach tworzą się dziury.

    Obecnie w pierwszej kolejności naprawiane są drogi i ulice o największym natężeniu ruchu, aby zapewnić bezpieczne poruszanie się. Dopóki nocą temperatura spada poniżej zera, awaryjne dziury o głębokości powyżej 5 cm naprawiane są tymczasowymi metodami. Dziury powstałe na drogach są usuwane bez względu na panujące warunki pogodowe.

    Pełnowartościowe i trwałe prace remontowe rozpoczną się, gdy średnia dobowa temperatura powietrza osiągnie co najmniej +5°C, wówczas grunt całkowicie odmarznie i rozpocznie się produkcja gorącej masy asfaltowej. Oznacza to, że uszkodzone miejsca będą naprawiane poprzez frezowanie nawierzchni lub wykonywanie ciągłego asfaltowania zniszczonych odcinków.

    Jak poinformować o niebezpiecznych miejscach?

    Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania pozimowych dziur na drogach lokalnych do własnego starostwa lub zaznaczać je na mapie problemów w aplikacji mobilnej „Vilniaus rajonas Arti”.

    Drogi krajowe należące do S.A. „Via Lietuva” są doglądane przez S.A. „Kelių priežiūra”. O niebezpiecznych miejscach, spowodowanych dziurami i zapadliskami oraz innych zagrożeniach na drogach krajowych można poinformować: telefonicznie pod numerem 1871 lub +370 5 232 9600 lub poprzez wypełnienie formularza na stronie www.keliuprieziura.lt, zaznaczając przeszkodę w aplikacji „Waze”.

    Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w okresie zmiennej pogody, utrzymywanie bezpiecznej odległości i obserwowanie stanu nawierzchni nawet na dobrze znanych trasach.

    Tymczasowe ograniczenia ruchu dla pojazdów ciężarowych na drogach lokalnych

    Samorząd Rejonu Wileńskiego informuje, że w celu ochrony nawierzchni w okresie wiosennej odwilży, od 2 marca do 1 kwietnia 2026 r. na niektórych drogach lokalnych wprowadzone zostają tymczasowe ograniczenia dla transportu ciężarowego. Kierowcy i przewoźnicy są wzywani do zachowania ostrożności, wcześniejszego zaplanowania trasy i ścisłego przestrzegania znaków drogowych.

    Pojazdom, których obciążenie przynajmniej jednej osi przekracza 3,5 tony, obowiązuje zakaz poruszania po drogach o nawierzchni z jednej warstwy materiału mineralnego bez spoiwa. Ograniczenia wprowadzone są na podstawie 1 punktu art. 18 ust. ustawy o drogach Republiki Litewskiej.

    „Wiosną drogi są szczególnie podatne na uszkodzenia z powodu odmarzania gruntu i zwiększonej wilgotności. Zakres ograniczeń zależy od stanu konkretnej drogi. Największy negatywny wpływ w tym okresie mają ciężkie maszyny rolnicze, pojazdy przewożące drewno oraz inne pojazdy ciężarowe. Apelujemy do mieszkańców, aby nie pozostawali obojętni — jeśli zauważą nieprawidłowości, np. wandalizm na jezdni lub lekceważenie znaków drogowych, powinni je udokumentować, robiąc zdjęcia, a o złamaniu przepisów ruchu drogowego natychmiast powiadomić policję lub samorząd” — mówi wicemer rejonu wileńskiego Algis Vaitkevičius.

    Przypominamy również, że o planowanym przewozie drewna drogami lokalnymi lub jego składowaniu w miejscach do tego nieprzeznaczonych przewoźnik musi poinformować administrację samorządu oraz starostę właściwej gminy najpóźniej jeden dzień roboczy przed planowanym przewozem. Zawiadomienie należy złożyć w określonej formie — na piśmie lub za pośrednictwem samorządowej poczty elektronicznej: vrsa@vrsa.lt, dst@vrsa.lt oraz poczty elektronicznej starostwa.


