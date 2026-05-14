Rejon wileński poprawia dostępność usług opieki zdrowotnej

„Wzmocnienie opieki zdrowotnej pozostaje jednym z najważniejszych priorytetów samorządu. Dążymy do stworzenia trwałego i niezawodnego środowiska, w którym pacjenci czują się bezpieczni o zdrowie swoje i swoich rodzin, każdy medyk ma świadomość, że jego praca jest tu ceniona i wspierana, a rejonowe przychodnie są konkurencyjne, nowoczesne i gotowe do świadczenia usług najwyższej jakości” – twierdzi Robert Duchniewicz, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

„Samorząd konsekwentnie inwestuje w rozwiązania, które zwiększają atrakcyjność naszych placówek dla medyków, a mieszkańcom zapewniają to, co najważniejsze – wysokiej jakości usługi bliżej domu, krótsze kolejki oraz większą uwagę poświęconą profilaktyce chorób” – podkreśla Edyta Tamošiūnaitė, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Oczekiwane zmiany dla mieszkańców:

Zapewnienie maksymalnych terminów świadczenia usług: w przypadku ostrej choroby pacjent zostanie przyjęty przez lekarza rodzinnego tego samego dnia, a w pozostałych sytuacjach – w ciągu 7 dni kalendarzowych.

Więcej czasu dla pacjenta: dzięki możliwości załatwienia recept lub skierowań na badania u dowolnego członka zespołu medycznego, lekarz może poświęcić więcej uwagi bezpośrednim konsultacjom.

Silniejsza motywacja lekarzy do pracy w ambulatoriach oraz mniejsza rotacja personelu.

Aktywniejsza realizacja programów profilaktycznych, ze szczególnym naciskiem na wczesną diagnostykę chorób układu krążenia oraz onkologicznych.

Dyrektorzy placówek: nacisk na zespoły lekarzy rodzinnych i diagnostykę

O znaczeniu programu mówi również dyrektor Przychodni Rejonu Wileńskiego Evaldas Navickas: „Szczególnie ważne jest wzmocnienie ogniwa podstawowej opieki zdrowotnej, rozwój zespołu lekarzy rodzinnych, efektywna realizacja programów profilaktycznych oraz rozszerzenie usług ambulatoryjnych. Pozwala to nie tylko poprawić dostępność usług, ale także zapewnić wczesną diagnostykę chorób oraz wyższą jakość opieki nad pacjentem”.

Z kolei dyrektor Przychodni w Niemenczynie, Rimgaudas Vincevičius, podkreśla korzyści płynące z programu dla lokalnej społeczności i personelu: „System motywacyjny pomoże wzmocnić nasz zespół, przyciągnąć młodych specjalistów oraz zapewnić profesjonalną opiekę podstawową i profilaktykę mieszkańcom Niemenczyna oraz okolicznych gmin – naszym obecnym i przyszłym pacjentom”.

Środki motywacyjne dla medyków

Program przewiduje dodatki do wynagrodzeń dla lekarzy rodzinnych, których wysokość będzie uzależniona od liczby zadeklarowanych pacjentów, wskaźników realizacji programów profilaktycznych oraz przestrzegania terminów udzielania świadczeń. Dodatkowe dodatki otrzymają również lekarze pracujący na oddziałach przyjęć, którzy zostaną skierowani do pracy w ambulatoriach w celu zapewnienia ich nieprzerwanego funkcjonowania.

Finansowanie programu

Na realizację programu w 2026 roku z budżetu samorządu przeznaczono 510 tys. euro:

Dla Przychodni Rejonu Wileńskiego – 434,4 tys. euro;

Dla Przychodni w Niemenczynie – 75,6 tys. euro.

