Balon wylądował w Šančiai

Policja otrzymała zgłoszenie o godz. 3:17. Balon meteorologiczny z podejrzanym ładunkiem wylądował na ul. Lauryno Ivinskio w dzielnicy Šančiai w Kownie. „O godz. 3:17 otrzymano zgłoszenie, że w Kownie, na ulicy Ivinskio, wylądował balon meteorologiczny z, jak się podejrzewa, kontrabandowymi papierosami” — powiedziała Odeta Vaitkevičienė, rzeczniczka policji okręgu kowieńskiego.

Według wstępnych ustaleń w sześciu skrzynkach znajdowało się około 9 tys. paczek papierosów z przemytu. W pobliżu miejsca lądowania nie zauważono osób związanych z transportem.

„Według wstępnych danych prawdopodobnie było to 9 tys. paczek papierosów. Nasi funkcjonariusze zebrali informacje i zgodnie z procedurą przekazali je VSAT w celu włączenia ich do prowadzonych przez tę służbę dochodzeń” — wskazała Odeta Vaitkevičienė.

Policja poinformowała, że podejrzani o przemyt nie zostali dotąd zidentyfikowani ani zatrzymani.

Ograniczenia nad lotniskiem

W nocy z wtorku na środę z powodu zagrożenia związanego z balonami meteorologicznymi z przemycanymi ładunkami tymczasowo ograniczono przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie.

„O godz. 2:16 wprowadzono ograniczenia przestrzeni powietrznej nad wileńskim lotniskiem z powodu hybrydowego ataku Białorusi na Litwę, lotnictwo cywilne i społeczeństwo, w obszarach stanowiących zagrożenie dla lotnictwa odnotowano sygnały nawigacyjne charakterystyczne dla balonów. O godz. 3:16, po zniesieniu ograniczeń przestrzeni powietrznej, wznowiono operacje na wileńskim lotnisku” — poinformowały Litewskie Porty Lotnicze.

Ograniczenia dotknęły dwa loty i ok. 128 pasażerów. Jeden samolot został przekierowany do Kopenhagi, a kolejny lot odwołano.

Według danych BNS w tym roku działalność lotniska w Wilnie była już osiem razy zakłócana z powodu balonów z kontrabandą. W 2025 r. podobne incydenty wpłynęły na ponad 300 lotów, dotknęły 47 tys. pasażerów i doprowadziły do zamknięcia lotnisk na prawie 60 godzin.

Litewskie władze określają napływ balonów z Białorusi jako element hybrydowych działań reżimu w Mińsku.

Mniej niż przed rokiem

Według danych Departamentu Policji od 24 listopada 2025 r. służby wykryły 134 balony przewożące kontrabandowe papierosy z Białorusi. W działania zaangażowane są policja, VSAT, Służba Kryminalna Służby Celnej oraz Policja Wojskowa.

Łącznie przejęto ponad 376 tys. paczek papierosów, zatrzymano 72 osoby i wszczęto 19 postępowań przygotowawczych. Przedstawiciel VSAT Giedrius Mišutis wskazał, że w tym roku liczba balonów z kontrabandą jest mniejsza niż rok wcześniej.

„W maju tego roku przechwycono 4 balony, w kwietniu — 7. W tym samym czasie w kwietniu ubiegłego roku przechwycono 46 balonów z Białorusi. W marcu tego roku przechwycono 30 balonów, podczas gdy w zeszłym roku — 77. W lutym tego roku przechwycono 24 balony, a w tym samym miesiącu ubiegłego roku — 45” — powiedział Mišutis.

Dodatkowy ładunek kontrabandowych papierosów przejęto również w nocy z poniedziałku na wtorek w rejonie solecznickim, niedaleko granicy z Białorusią.