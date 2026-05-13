„Prezent” w abonamencie, który staje się płatny. RRT reaguje

Coraz więcej skarg od konsumentów

RRT wzywa operatorów telefonii komórkowej do bardziej przejrzystego informowania klientów o usługach dodatkowych i ofertach promocyjnych. Chodzi o przypadki, gdy bezpłatne usługi po określonym czasie automatycznie stają się płatne.

RRT informuje, że w ostatnim czasie otrzymuje coraz więcej zgłoszeń od konsumentów dotyczących dodatkowych usług oferowanych wraz z podstawowymi usługami mobilnymi, takimi jak telewizja, zabezpieczenia internetowe czy inne pakiety. Początkowo są one świadczone bezpłatnie, jednak po zakończeniu okresu promocyjnego opłaty naliczane są automatycznie, jeśli klient samodzielnie nie zrezygnuje z usługi.

Klient musi dobrze znać wszystkie warunki

Według regulatora takie praktyki nie są zakazane, jednak operatorzy mają obowiązek jasno i zrozumiale informować konsumentów o czasie trwania darmowego okresu, późniejszych opłatach oraz zasadach rozliczeń jeszcze przed podpisaniem umowy, a także przed zakończeniem okresu promocyjnego.

„Zaufanie konsumentów do rynku zaczyna się od jasnych zasad i uczciwego ich przestrzegania. Konsumentowi należy w zrozumiały sposób wyjaśnić, jakie usługi otrzymuje, ile będą one kosztować w przyszłości i od kiedy rozpocznie się ich rozliczanie. Informacje nie mogą być podawane w taki sposób, że rzeczywiste konsekwencje finansowe stają się jasne dopiero po otrzymaniu wyższego rachunku” — zaznacza przewodnicząca RRT Jūratė Šovienė.

Wątpliwości także wokół promocji i sprzętu

RRT zwraca uwagę, że konsumenci nie zawsze otrzymują wystarczająco jasne informacje dotyczące warunków promocji lub sprzętu dołączanego do umowy, na przykład tabletów. Zdaniem regulatora klienci powinni być dokładnie informowani o obowiązujących zniżkach, czasie ich trwania, dodatkowych opłatach oraz konsekwencjach wcześniejszego rozwiązania umowy.

RRT przypomina również, że jeszcze przed zakończeniem bezpłatnego okresu próbnego konsumenci powinni zostać odpowiednio poinformowani o dalszych warunkach świadczenia usług oraz przyszłych opłatach.

Regulator apeluje do wszystkich dostawców usług łączności elektronicznej o przeanalizowanie stosowanych praktyk i zwiększenie przejrzystości wobec klientów. Urząd oczekuje również, że operatorzy będą aktywniej rozwiązywać spory bezpośrednio z klientami, zanim konsumenci zdecydują się skierować sprawę do regulatora.

RRT przypomina klientom, aby przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznawali się z warunkami usług, zwracali uwagę na dodatkowe pakiety, długość promocji, zasady późniejszego naliczania opłat oraz warunki dotyczące oferowanego sprzętu.

Liczba sporów wzrosła

W pierwszym kwartale 2026 r. RRT rozpatrzyło 109 sporów między konsumentami a dostawcami usług łączności elektronicznej. To niemal 1,8 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, gdy takich spraw było 61.

Większość sporów dotyczyła usług świadczonych przez Tele2 — 54 sprawy. W okresie od stycznia do marca eksperci RRT udzielili również 530 konsultacji konsumentom, którzy najczęściej zgłaszali pytania dotyczące praktyk stosowanych przez Tele2, Bitė Lietuva i Cgates.