Wyłącz smartfona na jeden dzień

Francuski pisarz Phil Marso zaproponował 6 lutego jako Dzień bez Telefonu Komórkowego. Amerykanie obchodzą narodowy Dzień bez Telefonu 18 kwietnia każdego roku. 15 lipca jest również wyznaczony jako Światowy Dzień Bez Telefonu. Ta data jest prawdopodobnie zasługą polskich internautów, którzy rzucili wyzwanie nieużywania telefonu komórkowego przez 24 godziny. Wyzwanie to spotkało się z dużym zainteresowaniem w internecie. Na Litwie mamy takie też Dzień bez Telefonu Komórkowego, ale to święto każdego roku obchodzimy w różne dni. Na przykład w 2015 r. ten dzień obchodziliśmy 22 stycznia i 28 lutego, w 2019 r. – 7 maja, w 2023 r. – 31 października, w 2024 r. – 12 marca. Ta różnorodność dat poszczególnych inicjatyw prowadzi do wniosku, że ani amerykańskie, ani francuskie, ani polskie daty dnia bez telefonu nie przyjęły się na Litwie. My wolimy własne daty – opowiada Asta Buitkutė, kierownik ds. PR w telefonii komórkowej Tele2.

Konkurencja telekomów

Nasza rozmówczyni zaznacza, że nieważne, kiedy zdecydujemy się odłożyć telefon, 15 lipca czy 12 marca, ważne jest to, aby w tym dniu wyłączyć swój smartfon i pomyśleć o tym, jaki wpływ to urządzenie ma na nasze życie prywatne, jak wiele czasu z nim spędzamy.

– 14 grudnia 1999 r. na Litwie swoją działalność rozpoczął trzeci operator telefonii komórkowej Tele2. Pierwsze połączenie w sieci Tele2 na Litwie zostało wykonane w 2000 r., a firma uruchomiła komercyjne usługi na kartę 23 maja 2000 r. Wejście Tele2 na rynek litewski było szczególnie znaczące, ponieważ zwiększona konkurencja doprowadziła do szybkiego spadku cen usług komunikacyjnych na całym rynku. Tele2 zaczęło też sprzedawać telefony komórkowe w niższych cenach, dzięki czemu usługi komunikacji mobilnej stały się dostępne dla wielu osób – podkreśla specjalistka PR z tego koncernu.

– W międzyczasie telefony komórkowe szybko ewoluowały, a producenci opracowywali telefony z wewnętrznymi antenami, powiększali ekrany i zwiększali liczbę wyświetlanych linii tekstowych, ułatwiając wysyłanie wiadomości tekstowych, które od dawna są jednym z najpopularniejszych środków komunikacji. Pierwszy smartfon firmy Apple na rynku pojawił się w 2007 r. Ten rok jest uważany za przełomowy moment w historii telefonów – dodaje nasza rozmówczyni.

Nostalgia za nokią z przyciskami

Pierwszy telefon komórkowy na świecie pochodzi z lat 50. ubiegłego wieku! Jednak dopiero w 1983 r. na rynku pojawił się pierwszy przenośny telefon komórkowy Motorola DynaTAC 8000X, który wykorzystywał pierwszą generację łączności 1G.

Na Litwie pierwsze telefony komórkowe pojawiły się po odzyskaniu niepodległości. Wszystkie bez wyjątku były wyposażone w przyciski i miały wysuwane anteny. Przez większość czasu ich ekrany mieściły tylko jedną linię tekstu. Rynek został zdominowany przez producentów, takich jak: Philips, Motorola, Alcatel, Nokia, Ericsson i Trium.

Na świecie sprzedaż smartfonów od dłuższego czasu spada. Wraca moda na telefony proste, z przyciskami, które służą tylko do odbierania połączeń i SMS-ów. Podobna tendencja jest zauważalna także na Litwie.

W 2011 r. sprzedaż smartfonów w Europie Zachodniej po raz pierwszy przewyższyła sprzedaż telefonów z przyciskami. Od tego czasu smartfony stały się integralną częścią współczesnego życia. Na Litwie, podobnie jak na całym świecie, sprzedaż smartfonów nadal rośnie, ale w ostatnich latach wzrosła także sprzedaż telefonów z przyciskami.

– W sieci Tele2 87 proc. klientów korzysta ze smartfonów, a liczba ta stale rośnie. W porównaniu do 2023 r. sprzedaż smartfonów wzrosła w tym roku o 17 proc. Warto jednak zauważyć, że choć sprzedaż telefonów z przyciskami jest o wiele niższa, to pewna część konsumentów nadal z nich korzysta. Przykładowo, dane firmy badawczej CCS Insight pokazują, że sprzedaż telefonów z przyciskami pozostała stabilna w ubiegłym roku, choć eksperci spodziewali się dalszego spadku w tym segmencie. Szacuje się, że sprzedaż telefonów innych niż smartfony osiągnie w tym roku ok. 2 mln sztuk – ocenia Asta Buitkutė.

Jak mówi przedstawicielka telekomu, telefony z przyciskami stają się czymś w rodzaju „zabytku”. Od pewnego czasu rośnie zaś poczucie nostalgii za starymi technologiami i modą. Powracają kamery filmowe, słuchamy muzyki z płyt winylowych lub kaset, a moda lat 90. nie schodzi ze światowych wybiegów.

W rezultacie ludzie, zwłaszcza młodsze pokolenie, powracają do starych telefonów komórkowych, które teraz wyglądają niemal egzotycznie. Czasami użytkownicy wybierają telefony z przyciskami ze względów praktycznych, takich jak dłuższa żywotność baterii lub bardziej odporna na wstrząsy obudowa.

Nasza rozmówczyni zgadza się, że trudno byłoby wygodnie żyć we współczesnym świecie bez smartfona. Smartfon to nie tylko narzędzie do wykonywania połączeń, przeglądania stron internetowych i korespondencji, ale także do korzystania z bankowości elektronicznej, podpisywania dokumentów, płacenia za parkowanie i kupowania biletów, śledzenia pogody i aplikacji nawigacyjnych, a także aparat fotograficzny, który rejestruje chwile i mieści się w dłoni.

Technologia otacza nas coraz ściślej

Liczba aktywnych kart SIM w naszym kraju jest wyższa niż liczba ludności: w pierwszym kwartale 2024 r. było 3,9 mln aktywnych użytkowników mobilnych, co oznacza, że na 100 mieszkańców przypadało 135 kart SIM. Wynika to częściowo z tego, że ludzie używają oddzielnych kart do pracy i do użytku osobistego. Jednak wynika to również z rosnącej liczby inteligentnych urządzeń, których używamy w naszych domach, które wymagają łączności mobilnej.

Smartfony stały się niezbędnym narzędziem, które pomaga ludziom komunikować się, śledzić wiadomości, czytać książki, słuchać muzyki, nagrywać filmy, robić zdjęcia, podróżować, robić zakupy i uzyskiwać dostęp do wielu innych usług. Współczesne życie bez smartfonów stało się trudno wyobrażalne.

– Użytkownikom, którzy obawiają się niewłaściwego i nadmiernego korzystania ze swoich smartfonów, zalecamy zainstalowanie aplikacji mierzących czas spędzony z telefonem. Istnieją również aplikacje, które pomagają ograniczyć czas spędzany online – narzędzia te mogą być używane na telefonie, tablecie lub komputerze. Rodzice mogą również pobrać i zainstalować na urządzeniach swoich dzieci kontrolki przeglądania, które pomagają ograniczyć czas spędzany zarówno ogólnie, jak i w określonych aplikacjach, a także mogą filtrować treści nieodpowiednie dla wieku. Jeśli chodzi o dzieci, ważne jest nie tylko wprowadzenie zabezpieczeń technologicznych, ale także rozmowa z nimi na temat czasu spędzanego w internecie – podsumowuje kierownik ds. PR telefonii komórkowej Tele2.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 27 (81) 20-26/07/2024