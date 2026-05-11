Pieśń nad Solczą w ramach organizowanego festiwalu zabrzmi już po raz 29. Festiwal jest realizowany jako element promocji polskiej kultury i tradycji ludowej, ma charakter imprezy promującej rejon solecznicki jako region w większości zamieszkały przez Polaków.

W Festiwalu weźmie udział 19 zespołów rejonu solecznickiego, reprezentujących zarówno zespoły ludowe, jak też chóry, orkiestry, dorosłe i młodzieżowe grupy artystyczne.

Godz. 11:00-20:00 — KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ I RĘKODZIEŁA

Godz. 12:00 — MSZA ŚW.

Koncert

Godz. 13:30 — I CZĘŚĆ — „Dźwięcz, Pieśń znad Solczy”

Na program zatytułowany „Dźwięcz Pieśń znad Solczy” złożą się występy zespołów „Solczanka” (Soleczniki), „Ejszyszczanie” (Ejszyszki), „Kwiaty Polskie” (Ejszyszki), „Turgielanka” (Turgiele), „Znad Mereczanki” (Jaszuny), „Solczanie” (Soleczniki), „Versekėlė” (Ejszyszki), wystąpią też wychowankowie przedszkola-żłobka „Vyturėlis” w Solecznikach, uczniowie Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach, uczniowie Gimnazjum „Ryto” w Dziewieniszkach.

Godz. 16:00 — II CZĘŚĆ — „W rytmie wiosny”

W drugiej części festiwalu – „W rytmie wiosny” — wychowankowie Szkoły Sztuk Pięknych im. S. Moniuszki — chóry, orkiestry, zespół działu choreografii, Chóry szkół muzycznych w Ejszyszkach i Jaszunach.

Godz. 14:00- 17:00 WARSZTATY EDUKACYJNE

WYKONAWCY KONCERTU:

Wychowankowie przedszkola-żłobka „Vyturėlis” w Solecznikach

Uczniowie Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach

Uczniowie Gimnazjum „Ryto” w Dziewieniszkach

Zespół muzyków grających na kankles Gimnazjum im. Stanisława Rapolonisa w Ejszyszkach „Versekėlė”

SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH IM. ST. MONIUSZKI W SOLECZNIKACH

Zespół działu choreografii, orkiestra dęta, orkiestra akordeonistów, chór dziecięcy i młodzieżowy

SZKOŁA MUZYCZNA W EJSZYSZKACH

Chór dziecięcy i młodzieżowy

SZKOŁA MUZYCZNA W JASZUNACH

Chór dziecięcy

ZESPOŁY LUDOWE REJONU SOLECZNICKIEGO

Solczanie, Turgielanka, Łałymka, Znad Mereczanki, Solczanka, Kwiaty Polskie, Ejszyszczanie



Samorząd Rejonu Solecznickiego

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Senat RP

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego

Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie

Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.

Impreza będzie filmowana i fotografowana

