Pieśń nad Solczą w ramach organizowanego festiwalu zabrzmi już po raz 29. Festiwal jest realizowany jako element promocji polskiej kultury i tradycji ludowej, ma charakter imprezy promującej rejon solecznicki jako region w większości zamieszkały przez Polaków.
W Festiwalu weźmie udział 19 zespołów rejonu solecznickiego, reprezentujących zarówno zespoły ludowe, jak też chóry, orkiestry, dorosłe i młodzieżowe grupy artystyczne.
Godz. 11:00-20:00 — KIERMASZ SZTUKI LUDOWEJ I RĘKODZIEŁA
Godz. 12:00 — MSZA ŚW.
Koncert
Godz. 13:30 — I CZĘŚĆ — „Dźwięcz, Pieśń znad Solczy”
Na program zatytułowany „Dźwięcz Pieśń znad Solczy” złożą się występy zespołów „Solczanka” (Soleczniki), „Ejszyszczanie” (Ejszyszki), „Kwiaty Polskie” (Ejszyszki), „Turgielanka” (Turgiele), „Znad Mereczanki” (Jaszuny), „Solczanie” (Soleczniki), „Versekėlė” (Ejszyszki), wystąpią też wychowankowie przedszkola-żłobka „Vyturėlis” w Solecznikach, uczniowie Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach, uczniowie Gimnazjum „Ryto” w Dziewieniszkach.
Godz. 16:00 — II CZĘŚĆ — „W rytmie wiosny”
W drugiej części festiwalu – „W rytmie wiosny” — wychowankowie Szkoły Sztuk Pięknych im. S. Moniuszki — chóry, orkiestry, zespół działu choreografii, Chóry szkół muzycznych w Ejszyszkach i Jaszunach.
Godz. 14:00- 17:00 WARSZTATY EDUKACYJNE
WYKONAWCY KONCERTU:
Wychowankowie przedszkola-żłobka „Vyturėlis” w Solecznikach
Uczniowie Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach
Uczniowie Gimnazjum „Ryto” w Dziewieniszkach
Zespół muzyków grających na kankles Gimnazjum im. Stanisława Rapolonisa w Ejszyszkach „Versekėlė”
SZKOŁA SZTUK PIĘKNYCH IM. ST. MONIUSZKI W SOLECZNIKACH
Zespół działu choreografii, orkiestra dęta, orkiestra akordeonistów, chór dziecięcy i młodzieżowy
SZKOŁA MUZYCZNA W EJSZYSZKACH
Chór dziecięcy i młodzieżowy
SZKOŁA MUZYCZNA W JASZUNACH
Chór dziecięcy
ZESPOŁY LUDOWE REJONU SOLECZNICKIEGO
Solczanie, Turgielanka, Łałymka, Znad Mereczanki, Solczanka, Kwiaty Polskie, Ejszyszczanie
ORGANIZATORZY I SPONSORZY:
Samorząd Rejonu Solecznickiego
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Senat RP
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie
Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.
Impreza będzie filmowana i fotografowana
