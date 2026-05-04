Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz, gratulując laureatom, podkreślił, że to wyróżnienie jest zasłużonym uznaniem dla ich niestrudzonej pracy i najwyższego kunsztu.

„Spotykamy się dzisiaj, aby uhonorować tych, którzy swoją pracą, wytrwałością i talentem rozsławiają rejon wileński na Litwie i poza jej granicami. Wasze osiągnięcia to nie tylko osobiste sukcesy, ale przede wszystkim inspiracja dla całej naszej społeczności, by mierzyć wyżej, odważnie podejmować wyzwania i konsekwentnie dążyć do celu. Cieszymy się, że możemy uhonorować te wysokie osiągnięcia sportowe nie tylko słowami, ale i konkretnym wsparciem. Życzymy, aby nie były one jedynie zwieńczeniem dotychczasowych trudów, lecz znaczącą motywacją do dalszej pracy i sięgania po kolejne szczyty” – powiedział mer R. Duchniewicz.

Szczególne podziękowania mer skierował do trenerów, wyróżniając ich profesjonalizm, cierpliwość oraz wiarę w swoich wychowanków.

Odbierając nagrodę, olimpijczyk Karol Dąbrowski w imieniu wszystkich sportowców podziękował samorządowi za wsparcie i pomoc. Podkreślając znaczenie ducha zespołowego, biatlonista wręczył merowi symboliczny prezent – swoją koszulkę startową z XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich, przypominając, że wspólnie można osiągać najwyższe wyniki.

Podczas ceremonii uhonorowano i nagrodzono 9 sportowców z rejonu wileńskiego oraz 5 ich trenerów, którzy osiągnęli sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych.

Gratulujemy tegorocznym laureatom:

Za zaprezentowanie wysokiego poziomu mistrzostwa i godne reprezentowanie kraju na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech uhonorowani zostali: biatloniści Karol Dąbrowski (30. miejsce) oraz Sara Urumowa (77. miejsce). Sportowcy otrzymali premie w wysokości po 1 000 euro (trenerzy: Marian Kaczanowski i Rusłan Nikitin).

Biegacz Andrej Jegorov podczas Mistrzostw Świata w biegu na 50 km, które odbyły się w marcu br. w Indiach, wywalczył 21. miejsce w klasyfikacji indywidualnej oraz 5. miejsce drużynowo z reprezentacją Litwy. Sportowiec został nagrodzony kwotą 1 700 euro (trener Zenonas Zenkevičius).

Zapaśnik Rokas Čepauskas, zdobywca tytułu mistrza Litwy w zapasach, nagrodzony kwotą 800 euro (trener Nikolajus Ilkevičius).

Lekkoatleta Lukas Trasevičius, który został mistrzem Litwy w biegu na 10 km, otrzymał nagrodę w wysokości 240 euro (trener Zenonas Zenkevičius).

Anton Shykov – brązowy medalista Mistrzostw Litwy w zapasach, nagrodzony kwotą 400 euro (trener Nikolajus Ilkevičius).

Eva Aušraitė, która w tym roku wywalczyła tytuł wicemistrzyni Litwy w biegu na 400 m, otrzymała nagrodę w wysokości 600 euro (trener Vilmantas Aušra).

Mirosław Zniszczyński, zdobywca srebrnego medalu Mistrzostw Litwy w biegu na 800 m, został nagrodzony kwotą 600 euro (trener Zenonas Zenkevičius).

Erik Czerniawski – zdobywca III miejsca w Mistrzostwach Litwy w lekkiej atletyce (dystans 10 km), nagrodzony kwotą 120 euro (trener Zenonas Zenkevičius).

Nowy tryb przyznawania nagród sportowcom i ich trenerom

Zatwierdzony w lutym br. przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego nowy tryb przyznawania nagród sportowcom i ich trenerom stał się istotnym narzędziem wzmacniania polityki sportowej. Przejrzysty i zróżnicowany system pozwala na obiektywną ocenę osiągnięć, uwzględniając rangę zawodów, status dyscypliny oraz zajęte miejsce. Nowe zasady nie tylko zapewniają wsparcie finansowe dla sportowców, ale doceniają też wkład trenerów, którym przysługuje nagroda w wysokości 50 proc. kwoty przyznanej ich wychowankom. Inicjatywa ta ma na celu tworzenie środowiska, w którym każdy talent sportowy, niezależnie od możliwości fizycznych, czuje się ceniony i zmotywowany, by swoją przyszłość oraz kolejne zwycięstwa wiązać z rodzinnym rejonem wileńskim.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 17 (47) 30/04-08/05/2026