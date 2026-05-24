100 mln euro na modernizację rolnictwa

Komisja Europejska (KE) zatwierdziła litewski program pomocy państwa o wartości 100 mln euro. Środki mają wesprzeć gospodarstwa i firmy rolnicze inwestujące w bardziej zrównoważoną oraz nowoczesną produkcję.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Kombajn na polu.
Fot. mat. pras., opr. red.

Finansowanie będzie udzielane w formie pożyczek. Program obejmie inwestycje m.in. w technologie precyzyjnego rolnictwa, praktyki poprawiające jakość gleby i magazynujące węgiel, rozwiązania ograniczające emisję gazów cieplarnianych i amoniaku, a także standardy dobrostanu zwierząt wyższe niż wymagane.

„Środki te pomogą gospodarstwom w łatwiejszym inwestowaniu w nowocześniejsze, bardziej zrównoważone i wydajniejsze technologie. Znaczna część rolników jako główne przeszkody dla takich inwestycji wymienia zbyt wysokie koszty i długi okres zwrotu. Dlatego poprzez ten środek dążymy do stworzenia lepszych warunków dla gospodarstw rolnych do modernizacji, obniżenia kosztów, zwiększenia odporności oraz dostosowania się do zmieniających się warunków klimatycznych i rynkowych” — twierdzi wiceminister rolnictwa Rolandas Taraškevičius.

Maksymalna kwota pożyczki wyniesie 2 mln euro, a okres kredytowania — do 10 lat. Pożyczki będą finansowane w 70 proc. ze środków publicznych i w 30 proc. z prywatnych środków pośredników finansowych.

Część finansowana ze środków państwowych będzie nieoprocentowana. Dla części prywatnej zastosowana zostanie stopa rynkowa, przy czym marża pośrednika finansowego nie będzie mogła przekroczyć 5 proc. +Euribor.

Pośredników finansowych wybierze Narodowy Bank Rozwoju Republiki Litewskiej (ILTE). Pierwsze pożyczki rolnicy powinni otrzymać jesienią tego roku. Program będzie realizowany do końca 2028 r.

Czytaj także: Litwa obawia się cięć w UE na dofinansowanie rolnictwa. „Musimy wszyscy razem usiąść”

Opr. J.B. na podst. ZUM

