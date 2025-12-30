Więcej
    Strona głównaGospodarka

    Litwa obawia się cięć w UE na dofinansowanie rolnictwa. „Musimy wszyscy razem usiąść”

    Planowane cięcia unijnych funduszy na rolnictwo i niejasne mechanizmy ochronne budzą rosnące obawy na Litwie. Przewodniczący Komisji Rolnictwa w litewskim Sejmie Bronius Ropė apeluje o większe zaangażowanie krajowych władz.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Traktory w centrum Wilna.
    Protestujący rolnicy alarmują: nowe podatki zagrożą opłacalności produkcji żywności | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Czytaj również...

    Obawy związane z cięciami finansowymi

    Komisja Europejska planuje od 2027 r. zmniejszyć środki na rolnictwo, co dla Litwy oznacza redukcję bezpośrednich płatności aż o 20 proc. W reakcji na te zapowiedzi Bronius Ropė podkreślił, że krajowe władze powinny aktywnie działać na rzecz zminimalizowania strat dla rolników.

    „Działania władz krajowych mogłyby ułatwić życie rolnikom. Jak wiadomo, na programy rolnicze nie przeznaczono na przyszły rok tak dużego finansowania, jakiego się domagano. (…) Fakt, że podatek dochodowy od osób fizycznych (rolników — BNS) pozostał na podobnym poziomie i nie uruchomiono maksymalnego mechanizmu, uważam za pozytywną rzecz. Ale to za mało” — powiedział w poniedziałek w radiu LRT Bronius Ropė.

    Zdaniem Broniusa Ropė, konieczna jest współpraca pomiędzy organizacjami rolniczymi, Ministerstwem Rolnictwa i parlamentem, by wypracować skuteczne rozwiązania wobec nadchodzących zmian.

    „Zbyt się spieszyliśmy, tworząc plan strategiczny na lata 2023–2027, zbyt mało się konsultowaliśmy. Ale teraz musimy wyciągnąć wnioski z tych błędów i wszyscy musimy usiąść razem — organizacje rolnicze, ministerstwo, my się przyłączymy — aby po 2028 r. mieć naprawdę taki (plan –red.), aby 4,3 mld euro bezpośrednich dopłat, które są przewidziane dla Litwy, przyniosły największe korzyści wszystkim” — powiedział przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa.

    Rolnicy protestują przed Sejmem. Mają propozycje dla władz Litwy

    Niewystarczające zabezpieczenia

    Bronius Ropė zwrócił również uwagę na niejasności dotyczące proponowanego mechanizmu ochronnego, który miałby chronić rolników przed stratami cenowymi i produkcyjnymi.

    „Przewiduje się, że jeśli ceny spadną o 10 proc., a wielkość produkcji o 10 proc., wówczas uruchomiony zostanie mechanizm ochronny i zostanie przyznana pewna rekompensata. Mówi się, że przewidziany fundusz rezerwowy w wysokości 6,5 mld euro powinien pokryć przynajmniej większość kosztów, ale nie wyjaśniono tego dokładniej, ani bardziej konkretnie” — powiedział Bronius Ropė.

    Litwa apeluje do instytucji unijnych o zwiększenie środków na rolnictwo i rybołówstwo w nowej perspektywie finansowej 2028–2034. Według Ministerstwa Rolnictwa, aktualny poziom finansowania nie uwzględnia specyfiki położenia geopolitycznego kraju.

    Władze litewskie sprzeciwiają się także włączeniu Wspólnej Polityki Rolnej do ogólnego systemu finansowania UE, domagając się utrzymania jej jako niezależnej polityki opartej na dwóch filarach — dopłatach bezpośrednich oraz rozwoju obszarów wiejskich.

    Dwa scenariusze zmian klimatu na Litwie. Rolnicy adaptują się do nowych warunków

    Litwa otrzyma o miliard mniej

    W ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2028–2034 Litwa ma otrzymać 4,386 mld euro wsparcia unijnego — o ponad miliard euro mniej niż w poprzednim okresie, kiedy krajowi przyznano 5,485 mld euro.

    Redukcja funduszy unijnych dla rolnictwa i niepewność co do mechanizmów wsparcia wpisują się w szerszy kontekst napięć w unijnej polityce rolnej. W ostatnich dniach Brukselę zalała fala protestów rolników z Francji, Włoch i Polski, którzy sprzeciwiają się m.in. planowanej umowie handlowej między UE a blokiem Mercosur.

    Rolnicy obawiają się, że umowa, przewidująca preferencyjne cła na import produktów rolnych z Ameryki Południowej, uderzy w europejskie gospodarstwa. Pod wpływem tych protestów Komisja Europejska przełożyła podpisanie umowy na styczeń 2026 r. Ostateczna decyzja zależy od stanowiska Włoch, które dotąd hamowały finalizację porozumienia.

    Czytaj także: Spotkanie z rolnikami w rejonie wileńskim

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Gospodarka

    Połąga reaguje na nowy podatek od nieruchomości. Trzyletni spec-okres

    W obliczu drastycznego wzrostu wartości nieruchomości i zbliżających się zmian w opodatkowaniu, władze Połągi wprowadzają trzyletni okres ulg podatkowych dla wybranych obiektów komercyjnych.
    Gospodarka

    Styczeń miesiącem oszczędzania? Dane jednego z litewskich banków zdają się potwierdzać ten trend

    Mimo świątecznych wydatków Litwini z początkiem roku nie przestają oszczędzać. Dane jednego z banków wskazują na zachowanie na początku stycznia.
    Wiadomości

    Litwa chce testować telemedycynę dla regionów. Koniec tradycyjnych telekonsultacji?

    W 24 litewskich szpitalach regionalnych już wkrótce ruszy tzw. telemedycyna. Ministerstwo zapowiada dużo zmian, nie tylko telekonsultacje. Lekarz będzie mógł konsultować się z innym specjalistą bez przewożenia pacjenta.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.