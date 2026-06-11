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Dotacje dla właścicieli elektrowni słonecznych

Program wsparcia, zainicjowany przez Ministerstwo Energetyki, ma zachęcić mieszkańców do inwestowania we własne źródła energii i zwiększyć liczbę odbiorców-producentów w kraju. Nabór rozpoczął się 9 czerwca i potrwa do wyczerpania dostępnych środków. Ministerstwo przeznaczyło na ten cel 13 mln euro, a nabór wniosków prowadzi Agencja Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA).

Autor: Jolanta Balkiewicz
Kolektory słoneczne.
Fot. Marian Paluszkiewicz

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„Liczba użytkowników wytwarzających energię na Litwie szybko rośnie, dlatego naszym celem jest zapewnienie, aby jak najwięcej mieszkańców mogło wykorzystać sezon słoneczny. W zeszłym roku do grona wytwarzających energię konsumentów dołączyło ponad 53 tys. mieszkańców, dlatego nadal zachęcamy do inwestowania we własne elektrownie słoneczne i wybierania wysokiej jakości, wydajnych rozwiązań wyprodukowanych w Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że do końca tego roku na Litwie będzie 200 tys. odbiorców-producentów” — mówi wiceminister energetyki Airidas Daukšas.

Podstawowa wysokość wsparcia wynosi 170 euro za 1 kW zainstalowanej mocy. W przypadku urządzeń spełniających dodatkowe wymagania dotacja wzrasta do 221 euro za 1 kW. Dofinansowanie obejmuje instalacje o mocy do 7 kW, choć mieszkańcy mogą montować większe systemy na własne potrzeby.

Wyższe wsparcie przysługuje instalacjom, których technologia i komponenty nie są produkowane w państwach trzecich dominujących na rynku UE oraz których moduły słoneczne osiągają sprawność przekraczającą 23 proc.

Finansowanie obejmuje elektrownie słoneczne zainstalowane od 1 lutego 2022 roku. Program nie przewiduje wsparcia na zwiększanie mocy już istniejących instalacji. Osobny nabór dla osób kupujących udziały w zdalnych parkach słonecznych ma zostać ogłoszony w drugiej połowie roku. Kolejne zaproszenie do składania wniosków planowane jest pod koniec 2026 roku.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. inf. enmin.lt

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