Dotacje dla właścicieli elektrowni słonecznych

„Liczba użytkowników wytwarzających energię na Litwie szybko rośnie, dlatego naszym celem jest zapewnienie, aby jak najwięcej mieszkańców mogło wykorzystać sezon słoneczny. W zeszłym roku do grona wytwarzających energię konsumentów dołączyło ponad 53 tys. mieszkańców, dlatego nadal zachęcamy do inwestowania we własne elektrownie słoneczne i wybierania wysokiej jakości, wydajnych rozwiązań wyprodukowanych w Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że do końca tego roku na Litwie będzie 200 tys. odbiorców-producentów” — mówi wiceminister energetyki Airidas Daukšas.

Podstawowa wysokość wsparcia wynosi 170 euro za 1 kW zainstalowanej mocy. W przypadku urządzeń spełniających dodatkowe wymagania dotacja wzrasta do 221 euro za 1 kW. Dofinansowanie obejmuje instalacje o mocy do 7 kW, choć mieszkańcy mogą montować większe systemy na własne potrzeby.

Wyższe wsparcie przysługuje instalacjom, których technologia i komponenty nie są produkowane w państwach trzecich dominujących na rynku UE oraz których moduły słoneczne osiągają sprawność przekraczającą 23 proc.

Finansowanie obejmuje elektrownie słoneczne zainstalowane od 1 lutego 2022 roku. Program nie przewiduje wsparcia na zwiększanie mocy już istniejących instalacji. Osobny nabór dla osób kupujących udziały w zdalnych parkach słonecznych ma zostać ogłoszony w drugiej połowie roku. Kolejne zaproszenie do składania wniosków planowane jest pod koniec 2026 roku.