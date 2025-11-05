Więcej
    Dachy bloków — niewykorzystane źródło energii słonecznej na Litwie

    Choć panele słoneczne zyskują na popularności, dachy litewskich bloków wielomieszkaniowych wciąż pozostają niemal niewykorzystane. Eksperci wskazują, że problemem nie jest technologia, lecz brak odpowiednich zachęt i procedur.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Panele słoneczne na dachu domu.
    Na dachach domów jednorodzinnych na Litwie działa już około 100 tys. instalacji fotowoltaicznych | Fot. Marian Paluszkiewicz

    Setki megawatów czekają na wykorzystanie

    Energia słoneczna na Litwie notuje dynamiczny wzrost — tylko w 2025 r. zainstalowana moc wzrosła o ponad 50 proc. Ponad 100 tys. gospodarstw domowych ma już własne instalacje na dachach. Tymczasem w dużych miastach Litwy znajduje się ok. 17 tys. bloków wielomieszkaniowych, z czego 86 proc. dachów nadaje się do montażu paneli fotowoltaicznych. To potencjał blisko 300 MW — wystarczający do zasilania 150 tys. mieszkań.

    Mimo to dachy bloków pozostają w dużej mierze niewykorzystane.

    Zainteresowanie jest, ale brakuje wsparcia

    Organizacja „Gospodarka o obiegu zamkniętym” (lit. Žiedinė ekonomika) opracowała praktyczny przewodnik dla mieszkańców: „Elektrownia słoneczna na dachu bloku wielomieszkaniowego: praktyczny przewodnik dla mieszkańców”, który krok po kroku opisuje, jak przejść od pomysłu do realizacji instalacji. W publikacji zawarto również przykłady z Litwy, Polski, Łotwy i Niemiec, prezentujące różne modele wdrażania projektów.

    „Rozwiązanie kwestii dotacji otworzyłoby możliwości wykorzystania dachów bloków wielomieszkaniowych do produkcji energii słonecznej. Bloki wielomieszkaniowe mogłyby stać się jednym z najważniejszych lokalnych źródeł zielonej energii elektrycznej w miastach, a mieszkańcy bloków wielomieszkaniowych mogliby zaoszczędzić pieniądze. Ponadto byłby to doskonały krok w kierunku dalszej niezależności energetycznej Litwy” — twierdzi jeden z autorów publikacji Domantas Tracevičius.

    Pozytywne przykłady

    Jednym z pierwszych projektów jest blok w Taurogach przy ul. Aerodromo, gdzie podczas renowacji dachu zainstalowano elektrownię słoneczną o mocy 34 kW. Wytworzona energia wykorzystywana jest do oświetlenia części wspólnych i zasila 13 mieszkań. Mieszkańcom przypisano indywidualne udziały w instalacji — od 1 do 3 kW.

    Szacuje się, że średnie zużycie energii elektrycznej w jednym mieszkaniu to ok. 2 tys. kWh rocznie — tyle może wygenerować instalacja o mocy 2 kW.

    Jeszcze niedawno instalacja wspólnej elektrowni słonecznej wiązała się z barierami formalnymi. Aby dzielić się energią, konieczne było np. tworzenie spółdzielni energetycznych. Obecnie — dzięki zmianom w przepisach wprowadzonym przez Ministerstwo Energetyki — mieszkańcy mogą legalnie instalować wspólne elektrownie w budynku bez tworzenia osobnej osoby prawnej.

    Brak dotacji zniechęca

    W 2025 r. wsparcie finansowe oferowane jest jedynie osobom indywidualnym — instalującym panele na domach jednorodzinnych lub kupującym udziały w zewnętrznych parkach słonecznych. Mogą oni liczyć na dofinansowanie w wysokości od 255 do 323 euro za każdy zainstalowany kilowat. Mieszkańcy bloków wielomieszkaniowych, którzy chcą stworzyć wspólną instalację, nie mają obecnie dostępu do żadnej formy dotacji.

    W przeszłości podobne zaproszenie do składania wniosków ogłoszone przez Agencję Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA) spotkało się z dużym zainteresowaniem — wpłynęło ponad 80 zgłoszeń.

    Dostępny przewodnik

    Przewodnik „Elektrownia słoneczna na dachu bloku wielomieszkaniowego: praktyczny przewodnik dla mieszkańców” dostępny jest bezpłatnie i może być wykorzystywany przez samorządy, zarządców nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe oraz wykonawców. Celem jest przyspieszenie rozwoju miejskiej energetyki społecznej i lepsze wykorzystanie potencjału dachów w litewskich miastach.

    Źródłainf. zenpr.lt

