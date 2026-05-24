Strona głównaZdrowie

Popołudniowa drzemka wspiera nasz mózg

Krótka drzemka w ciągu dnia może znacząco poprawić zdolność mózgu do przyswajania nowych informacji — wskazują najnowsze badania przeprowadzone przez grupę naukowców z Niemiec i Szwajcarii.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Rysunek mózgu na dłoni.
Fot. pixabay.com

Czytaj również...

Zespół badawczy z Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Fryburgu oraz Uniwersytetu Genewskiego wykazał, że nawet 45-minutowa drzemka w ciągu dnia wspiera regenerację synaps (międzykomórkowych połączeń odpowiadających za naukę) i zwiększa wydolność umysłową. Dotychczas takie efekty przypisywano wyłącznie snu nocnemu.

„Nasze wyniki sugerują, że nawet krótkie okresy snu zwiększają zdolność mózgu do kodowania nowych informacji” — powiedział prof. dr Christoph Nissen, kierownik badania.

W eksperymencie uczestniczyło 20 młodych dorosłych. Część z nich odbywała drzemkę, podczas gdy pozostali pozostawali aktywni. Aktywność mózgu monitorowano za pomocą EEG i przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.

Wyniki badania pokazały, że po drzemce doszło do osłabienia siły połączeń synaptycznych — co w zasadzie świadczy o ich regeneracji. Także okazało się, że zwiększyła się zdolność tworzenia nowych połączeń, czyli mechanizmów odpowiedzialnych za naukę.

Mózg uczestników po drzemce był znacznie lepiej przygotowany do przyswajania wiedzy niż po analogicznym czasie spędzonym na czuwaniu.

Według autorów badania drzemka, do której dochodzi w ciągu dnia, może być szczególnie przydatna w zawodach wymagających wysokiej koncentracji i sprawności — jak muzyka, sport czy profesje związane z bezpieczeństwem.

„Popołudniowa drzemka pozwala nam utrzymać sprawność przy dużym obciążeniu” — podsumował wyniki badania prof. dr Christoph Nissen.

Czytaj także: Nie tylko drzemka. Jak zmienia się czas odpoczynku w przedszkolach?

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. PAP

Więcej od autora

Zdrowie

Szykują się nowe ograniczenia dla młodzieży na Litwie. Zakazany nie tylko sam alkohol

Sejm poparł propozycję zakazu sprzedaży, kupowania i przekazywania osobom poniżej 18. roku życia napojów bezalkoholowych imitujących alkohol. Ostateczne głosowanie ma odbyć się podczas następnego posiedzenia plenarnego.Zakaz objąłby m.in. bezalkoholowy...
Społeczeństwo

Na Litwie startowały wybory Drzewa Roku 2026

Na Litwie rozpoczęła się dziewiąta edycja wyborów Drzewa Roku. Konkurs ma wyłonić wyjątkowe drzewo, które będzie reprezentowało kraj w europejskich wyborach w 2027 r. Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa służy nie tylko ochronie przyrody, ale także zachowaniu lokalnych historii i pamięci społecznej.
Wiadomości

Macedonia Północna otworzy ambasadę w Wilnie

Rząd Macedonii Północnej zdecydował o otwarciu ambasady w Wilnie. Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oceniło, że nowa placówka wzmocni współpracę obu państw w obszarze bezpieczeństwa, gospodarki i kultury.

RedKomy