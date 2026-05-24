Popołudniowa drzemka wspiera nasz mózg

Zespół badawczy z Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Fryburgu oraz Uniwersytetu Genewskiego wykazał, że nawet 45-minutowa drzemka w ciągu dnia wspiera regenerację synaps (międzykomórkowych połączeń odpowiadających za naukę) i zwiększa wydolność umysłową. Dotychczas takie efekty przypisywano wyłącznie snu nocnemu.

„Nasze wyniki sugerują, że nawet krótkie okresy snu zwiększają zdolność mózgu do kodowania nowych informacji” — powiedział prof. dr Christoph Nissen, kierownik badania.

W eksperymencie uczestniczyło 20 młodych dorosłych. Część z nich odbywała drzemkę, podczas gdy pozostali pozostawali aktywni. Aktywność mózgu monitorowano za pomocą EEG i przezczaszkowej stymulacji magnetycznej.

Wyniki badania pokazały, że po drzemce doszło do osłabienia siły połączeń synaptycznych — co w zasadzie świadczy o ich regeneracji. Także okazało się, że zwiększyła się zdolność tworzenia nowych połączeń, czyli mechanizmów odpowiedzialnych za naukę.

Mózg uczestników po drzemce był znacznie lepiej przygotowany do przyswajania wiedzy niż po analogicznym czasie spędzonym na czuwaniu.

Według autorów badania drzemka, do której dochodzi w ciągu dnia, może być szczególnie przydatna w zawodach wymagających wysokiej koncentracji i sprawności — jak muzyka, sport czy profesje związane z bezpieczeństwem.

„Popołudniowa drzemka pozwala nam utrzymać sprawność przy dużym obciążeniu” — podsumował wyniki badania prof. dr Christoph Nissen.