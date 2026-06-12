Koncert, kabaret i wykład w PUTW w Wilnie

Swą obecnością wykład zaszczycił Konsul Generalny Ambasady RP na Litwie Dariusz Wiśniewski.

Wykład na temat „Tradycyjne Urzędy brytyjskie a dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego” miał dr hab. Marcin Wiszowaty z Uniwersytetu Gdańskiego.

Wielka Brytania i Wielkie Księstwo Litewskie to państwa o bardzo bogatej tradycji ustrojowej. Choć rozwijały się w różnych częściach Europy, można zauważyć pewne podobieństwa w funkcjonowaniu dawnych urzędów. W Wielkiej Brytanii do dziś istnieją tradycyjne urzędy związane z monarchią i parlamentem. Najważniejszą rolę pełni monarcha, obecnie król, który jest symbolem państwa. Ważne są takie stanowiska i tytuły jak: premier, lord, kanclerz, członkowie Izby Lordów.

W Wielkim Księstwie Litewskim również funkcjonował rozbudowany system urzędów państwowych. Istniały stanowiska kanclerza, hetmana, marszałka czy podskarbiego. Szczególną rolę odgrywała szlachta.

Różnica polega jednak na tym, że Wielka Brytania zachowała swoją monarchię i wiele dawnych urzędów do czasów współczesnych, natomiast Księstwo Litewskie przestało istnieć pod koniec XVIII w.

Po wykładzie obejrzeliśmy film o ceremonii otwarcia sesji parlamentarnej w Wielkiej Brytanii. To uroczyste wydarzenie z udziałem monarchy. Król lub królowa przybywa do pałacu i wygłasza w Izbie Lordów „Mowę tronową”, w której są przedstawione plany rządu na nową sesję parlamentarną. Ceremonii towarzyszą tradycyjne rytuały, historyczne stroje oraz uroczysta procesja. Ważną rolę odgrywa urzędnik Black Rod (czarna rózga), który zaprasza członków Izby Gmin na przemówienie monarchy, które wysłuchują stojąc. Wydarzenie symbolizuje ciągłość tradycji i współpracę monarchy z parlamentem.

Po wykładzie i obejrzeniu filmu rektor PUTW w Wilnie Ryszard Kuźmo wierszem przywitał gości, 15-osobowy zespół Złoty Wiek z Klubu Seniora w Rudominie, który działa przy Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie.

Zespół działa od czterech lat. Kieruje nim energiczna, pomysłowa pani Maria Simonowicz. Przepracowała w szkole 52 lata, w tym 48 lat w Rudominie. To nauczycielka — ekspert. Zna ludzi, ich potrzeby, zainteresowania. Śpiewają po polsku, rosyjsku, litewsku, białorusku, ukraińsku i włosku. Znają 150 polskich piosenek, 30 kolęd. Koncertowali w Mickunach, Miednikach, Sawiczunach, w Niemenczynie. W czerwcu zaś pojadą odpocząć nad morzem do Sarbinowa pod Koszalinem.

Życzymy zespołowi nieustającej energii, wiernej publiczności i samych muzycznych sukcesów. Niech wspólne śpiewanie daje wam siłę, radość i mnóstwo pięknych chwil, a każdy występ spotyka się z gorącym brawami.

Po wystąpieniu gości całą salę rozbawił występ kabareciku Seniorytki z PUTW. Piękne stroje, świąteczne nastroje i uśmiechy na twarzach sprawiły, że występ był bardzo piękny i udany. Panie stworzone do śpiewu, muzykę mają we krwi.

Na zakończenie spotkania dzieliliśmy się wrażeniami przy kawie i herbacie, zawiązały się nowe znajomości i przyjaźnie.

Monika Pażusińska,

Członek Zarządu PUTW w Wilnie