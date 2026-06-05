Seniorzy z Rudominy gościli w Wilnie

Marcin W. Winszowaty wygłosił wykład pt. „Westminster i Wilno. Tradycyjne urzędy brytyjskie a dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego”. Prelegent opowiadał o różnych urzędach w Wielkiej Brytanii oraz w Wielkim Księstwie Litewskim, a także o funkcjach pełnionych przez osoby piastujące poszczególne urzędy. Seniorzy dowiedzieli się m.in., kim byli Marszałek Wielki Litewski, Lord Wysoki Kanclerz Wielkiej Brytanii czy Strażnik Wielkiej Pieczęci. Podczas wykładu można było również dowiedzieć się, na czym polega ceremonia otwarcia sesji parlamentu Wielkiej Brytanii. Swoją opowieść prelegent ilustrował slajdami oraz krótkimi filmami.

Po wykładzie seniorzy z Rudominy mieli krótki występ na scenie. Zaśpiewali pięć pięknych piosenek ze swojego repertuaru, wzbudzając zachwyt wszystkich obecnych na spotkaniu.

Po występie seniorów z Rudominy rektor Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie, Ryszard Jan Kuźmo, przeczytał wiersz swojego autorstwa poświęcony klubowi seniorów „Złoty Wiek”, a następnie wręczył go w darze prezes klubu, Marii Simanowicz. Swój występ zaprezentował również kabarecik „Seniorytki” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie.

Po koncercie wszyscy udali się na spotkanie integracyjne. Przy kawie seniorzy rozmawiali na różne tematy, dzielili się swoimi wrażeniami z wysłuchanego wykładu oraz wspólnie śpiewali znane i lubiane piosenki. Seniorzy aktywnie uczestniczyli również w różnych grach i zabawach, a niektórzy nawet tańczyli. Czas minął w niezwykle przyjemnej atmosferze. Wszyscy świetnie się bawili.

Na pożegnanie seniorzy z klubu „Złoty Wiek” tradycyjnie zaśpiewali swoją piosenkę: „O, jak przyjemnie nam było razem z Wami być”.

Seniorzy z klubu „Złoty Wiek” pragną serdecznie podziękować dyrektor Centrum Kultury w Rudominie, Wiolecie Cereszce, za udostępnienie transportu, dzięki któremu mogli udać się do Wilna.

Centrum Kultury w Rudominie