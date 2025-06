Tegoroczni uczestnicy konkursu „Projekt renowacji roku” wyróżniają się wyjątkowo wysoką jakością i różnorodnością projektów. Według Gintarė Burbienė, dyrektorki Departamentu Modernizacji Budynków Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA), w tym roku wiele uwagi poświęcono również doświadczeniom mieszkańców i wspólnocie lokalnej.

„To przykład dla bloków wielomieszkaniowych, które jeszcze nie zostały odnowione, jak ważna jest współpraca i odwaga w wyborze nowoczesnych rozwiązań” — mówi G. Burbienė.

Geotermalne ogrzewanie i elektrownia słoneczna

Zwycięzcą został odnowiony blok wielomieszkaniowy przy ulicy Sudervės 12 w rejonie wileńskim w Awiżeniach. Mieszkańcy tego domu ogrzewali się wyłącznie energią elektryczną, dlatego do renowacji skłonił ich silny wzrost cen prądu. Wraz z podstawowymi narzędziami renowacyjnymi w bloku wielomieszkaniowym zainstalowano ogrzewanie geotermalne i elektrownię słoneczną. Po renowacji zużycie ciepła zmniejszyło się ponad trzykrotnie, a emisja gazów cieplarnianych — z 271,65 do 19,69 t ekwiwalentu CO2 rocznie.

Inspiracja przykładami okolicznych domów

Renowacja drugiego miejsca w konkursie bloku wielomieszkaniowego przy ulicy Draugystės w Mariampolu została zainicjowana częstymi awariami, chęcią oszczędności oraz przykładami sąsiednich domów. Najważniejsze zmiany to przeszklone balkony na całej wysokości, panele słoneczne, kolektory słoneczne do podgrzewania wody i pompy ciepła. Po modernizacji znacznie zmniejszyły się koszty ogrzewania, poprawił się mikroklimat, a budynek przeszedł z klasy energetycznej F do klasy C. Emisja gazów cieplarnianych zmniejszyła się do 114,71 t ekwiwalentu CO2 rocznie.

Sąsiedzi byli zgodni i zjednoczeni

Trzecie miejsce zajął blok wielomieszkaniowy przy prosp. Sukilėlių 88 w Kownie. Do renowacji skłoniły rosnące koszty ogrzewania i zły stan budynku. Fasada budynku została pokryta estetycznymi i trwałymi płytami z włókna cementowego, ocieplono dach, wymieniono okna w klatkach schodowych, piwnicach i większości mieszkań. Odnowiono wszystkie instalacje, zamontowano nowe windy, wyremontowano klatki schodowe.

Mieszkańcy aktywnie wsparli projekt, oceniając go jako długoterminową inwestycję. Po renowacji poprawiła się jakość życia, zmniejszyły się rachunki, wzrosła wartość mieszkań (o ok. 15 proc.) oraz klasa energetyczna budynku z E do B.

Wybory projektu renowacji roku — już po raz szósty

W dniach 9–16 czerwca na portalu informacyjnym „Delfi.lt” odbyło się głosowanie, podczas którego mieszkańcy Litwy mogli wybrać najbardziej imponujące projekty modernizacji bloków wielomieszkaniowych.

Projekt „Promocja renowacji bloków wielomieszkaniowych” jest finansowany ze środków Funduszu Spójności.

Benita Gaižiūnaitė

