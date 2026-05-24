Nowy ośrodek opieki paliatywnej w Wilnie. Pomoc także dla rodzin

Opieka bez rezygnacji z domu

Nowy ośrodek działa w centrum opieki „Addere” przy ul. Minsko pl. 14. Jednocześnie z usług będzie mogło korzystać do 12 pacjentów. Przygotowano dla nich pokoje jedno- i dwuosobowe, a pomieszczenia dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Placówka jest przeznaczona dla dorosłych pacjentów, których choroba ma charakter postępujący i zagraża życiu, a możliwości aktywnego leczenia zostały już wyczerpane. Celem opieki będzie łagodzenie objawów oraz poprawa jakości życia.

„W kraju rośnie liczba osób cierpiących na choroby nieuleczalne. Chociaż leczenie pomaga kontrolować objawy choroby i spowolnić jej postęp, nie ma jeszcze leków, które mogłyby całkowicie wyleczyć te choroby, dlatego ważne jest, aby zapewnić pacjentom dostęp do przystępnych, wysokiej jakości i terminowych usług opieki paliatywnej. Różne badania pokazują, że pacjenci w domu czują się bardziej sprawni, doświadczają mniejszego stresu, a proces opieki staje się bardziej zindywidualizowany. Dlatego stacjonarny ośrodek opieki długoterminowej staje się racjonalnym rozwiązaniem — pozwala pacjentowi uzyskać profesjonalną opiekę zdrowotną, jednocześnie umożliwiając mu życie w znanym, emocjonalnie bezpiecznym środowisku domowym” — powiedziała Simona Bieliūnė, wicemer miasta Wilna.

Zespół medyczny, socjalny i duchowy

Pacjentami w ośrodku będą opiekować się pielęgniarki, asystenci pielęgniarscy, pracownicy socjalni, fizjoterapeuci oraz psychologowie medyczni. Wsparcie zapewni także zespół duszpasterski i terapeutyczny.

Jego zadaniem będzie pomoc w zmniejszaniu bólu duchowego i emocjonalnego, niepokoju oraz samotności. Ma on również wspierać pacjentów w zachowaniu poczucia nadziei i sensu. Jak podkreślają organizatorzy, jest to szczególnie ważne w przypadku osób zmagających się z chorobą nieuleczalną, które często stają wobec pytań egzystencjalnych, strachu przed śmiercią lub osamotnienia.

Projekt utworzenia ośrodka został zrealizowany przez Urząd Miasta Wilna we współpracy ze szpitalem opieki wspomagającej i pielęgnacyjnej „Addere”. Na ten cel przeznaczono prawie 650 tys. euro. Środki pochodzą z dotacji w ramach instrumentu ożywienia gospodarczego i zwiększania odporności oraz z budżetu państwa.

„Tworząc ten szpital i dzienny ośrodek opieki paliatywnej, chcieliśmy obalić utrwalony pogląd na placówki opiekuńcze i lecznicze. Tutaj pacjenta nie wita zimne, sterylne otoczenie, ale przestrzeń przypominająca nowoczesny hotel SPA lub sanatorium, w którym liczy się nie tylko opieka medyczna, ale także bezpieczeństwo emocjonalne, spokój, godność i jakość życia. Wierzymy, że nawet w najtrudniejszym etapie życia człowiek nie powinien czuć się pacjentem, ale osobą szanowaną, dostrzeganą i otoczoną kompleksową opieką. Właśnie takie podejście do opieki staramy się budować w Litwie” — powiedziała Kristina Judinė, dyrektor „Addere”.

Bezpłatne usługi ze skierowaniem

Usługi opieki paliatywnej w dziennym oddziale stacjonarnym będą świadczone bezpłatnie pacjentom posiadającym skierowanie od lekarza. Koszty zostaną pokryte ze środków budżetu Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Opiekę w ośrodku będzie można łączyć z ambulatoryjną opieką paliatywną świadczoną w domu. W ramach projektu zakupiono także samochód elektryczny, którym w razie potrzeby pacjenci będą przewożeni z domu do ośrodka, a po zakończeniu zabiegów odwożeni z powrotem.

Projekt objął również doposażenie 10 placówek działających w Wilnie w sprzęt i środki niezbędne do świadczenia ambulatoryjnych usług opieki pielęgniarskiej w domu. Na to działanie przeznaczono prawie 174 tys. euro.