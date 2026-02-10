Więcej
    Wileński szpital ma nowe skrzydło. Nowoczesne technologie i wnioski z Ukrainy

    Szpital Kliniczny Miasta Wilna ma nowe skrzydło. Choć miasto tego nie podkreśla, to można wnioskować, że nowy budynek korzysta z doświadczenia Ukraińców — ma autonomiczne zasilanie na wypadek blackoutu.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Uroczyste otwarcie nowego skrzydła Szpitala Klinicznego Miasta Wilna odbyło się 5 lutego z udziałem stołecznych władz i kierownictwa placówki.
    Uroczyste otwarcie nowego skrzydła Szpitala Klinicznego Miasta Wilna odbyło się 5 lutego z udziałem stołecznych władz i kierownictwa placówki | Fot. vilnius.lt

    Nowoczesna infrastruktura

    W Szpitalu Klinicznym w Wilnie, na Antokolu, 5 lutego otwarto nową dobudówkę. Jak podaje samorząd, inwestycja umożliwi zespołowi szpitalnemu przeprowadzanie większej liczby operacji, poszerzenie ich zakresu oraz świadczenie usług zdrowotnych w bardziej efektywny sposób.

    „Stale inwestujemy w to, aby mieszkańcy Wilna i pacjenci z całej Litwy przybywający do naszych placówek służby zdrowia otrzymywali wysokiej jakości, nowoczesne i niezawodne usługi opieki zdrowotnej” — powiedział Valdas Benkunskas, mer Wilna.

    W nowo oddanym budynku znajduje się dziesięć sal operacyjnych, 18 łóżek na oddziale intensywnej terapii oraz 19 stanowisk dializacyjnych. Zabiegi będą wykonywane zarówno dla pacjentów hospitalizowanych, jak i ambulatoryjnych.

    Wicemer Wilna Simona Bieliūnė podkreśliła znaczenie inwestycji nie tylko dla pacjentów, ale także dla personelu medycznego.

    „Nie mam wątpliwości, że zmiany te odczują zarówno pacjenci, jak i pracownicy — w szpitalu pracuje ponad 1,6 tys. osób, które każdego dnia dbają o dobre samopoczucie setek mieszkańców Wilna” — zaznaczyła Simona Bieliūnė.

    Dostosowanie do warunków kryzysowych

    Nowy budynek wyposażono w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym w pełni zautomatyzowany system przeciwpożarowy i wentylacyjny, zapewniający odpowiedni mikroklimat. Budynek posiada też autonomiczne źródło energii, system ogrzewania i automatyczne rolety zewnętrzne.

    Miasto nie wskazuje tego wprost, ale można to odbierać jako korzystanie z doświadczeń w Ukrainie, gdzie Rosjanie chcąc złamać ducha walki w narodzie, bombardują cywilne obiekty krytyczne — elektrownie, ciepłownie, szpitale. Szpitale pozbawione prądu muszą pracować w kryzysowych warunkach.

    Dyrektor Szpitala Klinicznego w Wilnie, dr Aušra Bilotienė-Motiejūnienė, zwróciła uwagę na poprawę warunków opieki nad pacjentami poddawanymi hemodializie.

    „Nowoczesne sale operacyjne, oddziały intensywnej terapii i dializy pozwolą naszemu zespołowi zapewnić większą pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Jest to inwestycja nie tylko w budynek — jest to inwestycja w zdrowie ludzi i jakość ich życia” — powiedziała dr Aušra Bilotienė-Motiejūnienė.

    Podkreśliła również, że nowe przestrzenie dla pacjentów dializowanych są bardziej komfortowe, prywatne i zmniejszają zarówno fizyczne, jak i emocjonalne obciążenie, co bezpośrednio wpływa na jakość codziennej opieki.

    Realizacja trwała sześć lat

    Projektowanie i budowa trwały sześć lat — od 2019 r. — a za realizację odpowiadała miejska spółka Vilniaus vystymo kompanija. Samorząd Wilna przeznaczył na inwestycję 23,6 mln euro, z czego 17,9 mln pochłonęły prace budowlane, a 5,7 mln — zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.

    „Szpital Kliniczny w Wilnie jest jednym z najważniejszych filarów systemu opieki zdrowotnej stolicy, a nowa dobudówka pozwala nie tylko rozszerzyć zakres usług, ale także doskonalić się poprzez stosowanie zaawansowanych, nowoczesnych metod leczenia” — dodał mer Benkunskas.

