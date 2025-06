Rolnicy protestują przed Sejmem. Mają propozycje dla władz Litwy

Apolinary Klonowski: To nie jest Pani pierwszy wywiad dla polskojęzycznych mediów. Jednak temat tożsamości zajmuje bardzo ważne miejsce w Pani twórczości. Czytając „Sen grzyba”, odnosimy wrażenie, że nie jest to język normatywny. Prawdopodobnie czuła Pani, że może to „zrazić” niektórych czytelników, ponieważ zamieściła nawet krótki komentarz na temat języka...