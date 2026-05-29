Światowy Dzień Bez Tytoniu: walka o zdrowie i świadomość

Hasło kampanii Światowej Organizacji Zdrowia w tym roku brzmi: „Demaskować atrakcyjność — walczyć z uzależnieniem od tytoniu i nikotyny”.

Tytoń — zagrożenie dla całego organizmu

Palenie szkodzi niemal wszystkim organom człowieka. Dym tytoniowy zawiera wiele toksycznych substancji, które uszkadzają płuca, serce i naczynia krwionośne. Palenie powoduje również uzależnienie od nikotyny.

Jak poinformowano „Kurier Wileński” w nadesłanym oświadczeniu z Departamentu Kontroli Narkotyków, Tytoniu i Alkoholu (NTAKD), palenie może powodować: raka płuc, raka jamy ustnej i gardła, choroby serca, udar mózgu, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), astmę oraz zaburzenia oddychania.

Sprawdzone sposoby walki

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca kilka skutecznych sposobów pomagających w rzuceniu palenia. Przede wszystkim sugeruje, aby osoby uzależnione zwróciły się o pomoc do lekarzy lub specjalistów, którzy mogą dobrać odpowiednie metody leczenia i wsparcia.

Organizacja podkreśla również znaczenie nikotynowej terapii zastępczej, która może łagodzić objawy odstawienia nikotyny i ułatwiać stopniowe odzwyczajanie się od palenia.

Kolejną ważną rekomendacją jest udział w specjalnych programach rzucania palenia, które oferują profesjonalne wsparcie, motywację oraz praktyczne narzędzia pomagające w walce z nałogiem.

WHO zwraca uwagę na konieczność unikania sytuacji, które mogą sprzyjać paleniu, takich jak stresujące okoliczności, towarzystwo osób palących czy miejsca, w których wcześniej często się paliło.

Bardzo istotne jest także korzystanie ze wsparcia rodziny i przyjaciół, ponieważ pomoc bliskich osób może zwiększyć motywację i ułatwić wytrwanie w postanowieniu o zerwaniu z nałogiem.

Społeczeństwo może również przyczynić się do ograniczenia palenia i pomocy osobom uzależnionym, poprzez edukowanie na temat szkodliwości palenia, wspieranie stref wolnych od dymu tytoniowego, ograniczanie reklamy tytoniu, promowanie zdrowego stylu życia, pomaganie osobom palącym w rzuceniu nałogu oraz wspieranie przepisów ograniczających używanie tytoniu.

System wsparcia na Litwie

— Na Litwie znacząco rozszerzono dostępność usług pomagających rzucić palenie. Osoby chcące zerwać z nałogiem mogą uzyskać pomoc nie tylko poprzez krajową linię wsparcia, ale również w biurach zdrowia publicznego swoich samorządów, centrach zdrowia psychicznego oraz w Republikańskim Centrum Leczenia Uzależnień. Dzięki temu zapewniono szerszą i łatwiej dostępną sieć pomocy na terenie całej Litwy — informują nas specjaliści NTAKD.

Produkcja i używanie tytoniu zanieczyszczają środowisko, ponieważ powodują zanieczyszczenie wody i gleby, prowadzą do wycinania lasów pod uprawę tytoniu, sprawiają, że niedopałki papierosów stają się odpadami plastikowymi oraz przyczyniają się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza.

— Młodzi ludzie szybciej uzależniają się od nikotyny. WHO podkreśla, że przemysł tytoniowy i nikotynowy często kieruje swoje działania do młodzieży, wykorzystując atrakcyjne opakowania, smaki i reklamę. Wczesne rozpoczęcie palenia może prowadzić do długotrwałych problemów zdrowotnych — podkreślają specjaliści NTAKD.

Według danych WHO każdego roku z powodu używania tytoniu umiera na świecie ponad 8 mln ludzi.