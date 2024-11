Większe kary grzywny za sprzedaż wyrobów tytoniowych nieletnim

— Wzrosną kary za sprzedaż wszystkich rodzajów wyrobów tytoniowych nieletnim lub osobom, którym sprzedaż jest zabroniona. Przyjęto ustawę o proporcjonalnym zwiększeniu grzywien dla wszystkich. Antanas Matulas i członkowie grupy parlamentarnej zaproponowali jeszcze większe zwiększenie grzywien za papierosy elektroniczne. Moim zdaniem nieletni i tak nie mogą kupić e-papierosów w legalny sposób, dlatego kary za sprzedaż nieletnim e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych powinny być jednakowe. Osoby nieletnie e-papierosy przesyłają nielegalnie przez strony internetowe, gdzie nie jest jasne, jaka substancja znajduje się w papierosach i dochodzi do zatruć. Przypadki zatruć są liczne i zróżnicowane. W elektronicznych papierosach a także w słodyczach rozpowszechnia się narkotyki. Musimy włożyć więcej wysiłku w zwalczanie pochodzących z zagranicy produktów je zawierających. I proporcjonalnie ustalać grzywny dla sprzedawców tytoniu i innych osób uczestniczących w tym procederze — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” posłanka grupy mieszanej, Ieva Kačinskaitė-Urbonienė.

Od 4 do 10 tysięcy

Przewodniczący Komisji Zdrowia Antanas Matulas proponował nałożenie wyższych kar za sprzedaż e-papierosów. Sejm nie poparł tej propozycji. Za zmianami głosowało 74 posłów, jeden wstrzymał się od głosu. Zgodnie z decyzją sprzedawcy będą karani jednakową grzywną za sprzedaż wszystkich wyrobów tytoniowych nieletnim. Kary za sprzedaż e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych wyniosą od 4 do 6 tys. euro (obecnie do 3 tys. euro), a za powtórne naruszenie — od 6 do 10 tys. euro. Dodatkowo licencje na sprzedaż detaliczną będą trwale anulowane. Spółki będą karane grzywnami od 1,5 do 3 tys. euro za naruszenia dotyczące składu, jakości i oznakowania e-papierosów, a za powtórne naruszenie — grzywnami od 4 do 8 tys. euro.

Trudna kontrola

— Bardzo trudno jest kontrolować ten system i w praktyce można powiedzieć, że przepisy Republiki Litewskiej dotyczące licencjonowania i sprzedaży nie działają w tym przypadku. Jest tylko jedna rzecz, która tu działa: policja, służby celne i inne specjalne służby wywiadowcze oraz środki zapobiegające przedostawaniu się na terytorium Republiki Litewskiej niekontrolowanych, niejasnych produktów z substancjami narkotycznymi. Wymaga to dodatkowego finansowania naszych instytucji, mam na myśli policję celną i inne służby wywiadowcze — podkreśla Ieva Kačinskaitė-Urbonienė.

Nielegalnie, ale kupują…

Tymczasem, młodzież w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” przyznaje, że ostatnio jest o wiele trudniej kupić wyroby tytoniowe, ale to wcale nie oznacza, że nie jest to możliwe.

— Najłatwiej było kupić papierosy podczas pandemii, gdy nosiliśmy maski. Podczas robienia zakupów w kiosku nie było spod niej widać twarzy, a o dokumenty nie zawsze proszono. Obecnie samodzielne kupienie tego rodzaju używek jest prawie niemożliwe, ponieważ wymagane są dokumenty. A więc, żeby kupić trzeba przepłacić. Papierosy kupują nam pełnoletni znajomi, ale trzeba im za to dopłacić dwa euro za paczkę. Nie każdy dorosły się na to godzi, najczęściej prosimy osoby, które „lubią wypić” albo starszych znajomych. Najłatwiej kupić e-papierosy przez internet i z tego większość korzysta — opowiada jeden z nastolatków (imienia i nazwiska nie chciał ujawnić).

