Regularne kontrole przez cały sezon

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwsze badania jakości wody muszą zostać wykonane nie wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego. Następnie próbki pobierane są co dwa tygodnie przez cały okres trwania sezonu — w czerwcu, lipcu i sierpniu oraz do 15 września.

Jeżeli podczas kontroli zostanie wykryte zanieczyszczenie lub inne niezgodności z normami higienicznymi, przeprowadzane są dodatkowe badania. Ma to umożliwić szybkie wykrycie zagrożenia dla zdrowia oraz podjęcie odpowiednich działań.

Za organizację badań odpowiadają samorządy, które przed rozpoczęciem każdego sezonu ustalają harmonogram monitoringu dla nadzorowanych kąpielisk. Uwzględniają przy tym potrzeby lokalnych mieszkańców oraz specyfikę poszczególnych miejsc wypoczynku.

Samorządy mają również możliwość dostosowania terminów sezonu kąpielowego. Przykładem jest Połąga, gdzie w tym roku sezon rozpoczął się wcześniej — już 15 maja.

Pierwsze wyniki badań

Przed oficjalnym rozpoczęciem sezonu Instytut Higieny otrzymał wyniki badań z 71 spośród 120 monitorowanych kąpielisk.

Większość przebadanych miejsc nie wzbudziła zastrzeżeń, jednak w jednym przypadku odnotowano przekroczenie dopuszczalnych norm. W próbce pobranej 21 maja z jeziora Žaltytis w rejonie mariampolskim stwierdzono zawartość enterokoków jelitowych przekraczającą dopuszczalny poziom 4,2-krotnie. Wyniki badań kontrolnych nie zostały jeszcze przekazane.

W sytuacjach, gdy wykryte zostanie krótkotrwałe zanieczyszczenie, obowiązujące procedury przewidują pobranie dodatkowej próbki w ciągu 72 godzin w celu potwierdzenia ustąpienia problemu. Kolejne badanie wykonywane jest siedem dni po zakończeniu zanieczyszczenia.

Jak oceniana jest jakość wody?

Ocena jakości wody w kąpieliskach opiera się przede wszystkim na analizie dwóch wskaźników mikrobiologicznych: enterokoków jelitowych oraz bakterii z rodzaju Escherichia coli.

Zgodnie z obowiązującymi normami stężenie enterokoków jelitowych nie może przekraczać 100 jednostek tworzących kolonie na 100 ml wody. W przypadku bakterii Escherichia coli dopuszczalna wartość wynosi 1000 jednostek tworzących kolonie na 100 ml wody.

Przekroczenie tych parametrów może świadczyć o zanieczyszczeniu wody i stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z kąpieliska.

Gdzie szukać informacji

Instytut Higieny przypomina, że monitoring jakości wody jest jednym z podstawowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z plaż i kąpielisk. Informacje o aktualnym stanie wody publikowane są na stronach internetowych samorządów, na tablicach informacyjnych przy plażach oraz w interaktywnej mapie kąpielisk prowadzonej przez Instytut Higieny.

Władze zachęcają mieszkańców, aby przed wyjazdem nad jezioro, rzekę czy nad morze sprawdzali najnowsze wyniki badań i wybierali wyłącznie miejsca spełniające wymogi bezpieczeństwa.