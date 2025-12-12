Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Oddaj krew, dostań choinkę. Ruszyła jednodniowa akcja w klinice Santaros

    W zamian za dar ratujący życie – świąteczne drzewko. Już dziś 12 grudnia w klinice Santaros leśnicy wręczą choinki tym, którzy oddadzą krew. Akcja łączy symbolikę Bożego Narodzenia z gestem solidarności, tworząc wyjątkową atmosferę.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    W ramach akcji „Choinka dla życia” leśnicy z VMU wręcz żywe choinki dawcom krwi | Fot. Gediminas Savickis, ELTA

    Czytaj również...

    Podziękowanie dla ratujących życie

    Wydarzenie organizowane przez leśników z Państwowego Zarządu Lasów (VMU) ma na celu wyrażenie wdzięczności osobom, które oddają krew.

    „Ta inicjatywa to nie tylko tradycja, ale także jedna z najbardziej oczekiwanych akcji w roku. Cieszymy się, że możemy w sensowny i trwały sposób podziękować ludziom za ich bezinteresowną działalność. Boże Narodzenie przypomina nam, że powinniśmy zatrzymać się i pomyśleć o innych” – powiedział Valdas Kaubrė, dyrektor VMU.

    Według VMU każda oddana jednostka krwi to nie tylko gest solidarności, ale także realna szansa na uratowanie życia. Drzewka wręczane dawcom mają dodatkowy wymiar symboliczny.

    Wilno rozbłysło świątecznym blaskiem. 16-metrowa żywa choinka na pl. Katedralnym

    Żywa choinka jako symbol nadziei

    Podarowane choinki są hodowane w doniczkach, co – jak podkreślają leśnicy – ma szczególne znaczenie.

    Według Nadleśnictwa, drzewko hodowane w doniczce jest symbolem odnawiającego się życia: choinkę można podziwiać nie tylko w okresie świątecznym, ale także wiosną posadzić ją obok domu lub gospodarstwa.

    Takie podejście nie tylko promuje idee ekologiczne, ale także wzmacnia przesłanie o trwałości i kontynuacji dobra.

    Świąteczna atmosfera w Centrum Krwiodawstwa

    W Centrum Krwiodawstwa kliniki Santaros akcja z udziałem leśników każdego roku przyciąga uwagę dawców, którzy traktują to wydarzenie jak swoiste święto.

    „Tego dnia w Centrum Krwiodawstwa panuje wyjątkowa atmosfera dobroci, która łączy wszystkich i przypomina, jak ważne jest dzielenie się” – powiedziała Vaida Strakšytė, starsza specjalistka Centrum Krwiodawstwa.

    „Cieszymy się, widząc dawców, którzy czekają na akcję jak na małe święto – ze względu na szczere relacje i piękny, znaczący dar” – dodała.

    Na Litwie ponad 40 tys. dawców krwi — razem oddali jej ponad 32 tys. litrów

    Tysiące dawców każdego roku

    Według danych Centrum Krwiodawstwa, w klinice Santaros krew oddaje rocznie około 25 tysięcy osób. Aż 80 procent z nich to stali dawcy – osoby, które regularnie wracają, by pomagać innym. Dla wielu z nich bożonarodzeniowa choinka to nie tylko symbol świąt, ale również wyraz wdzięczności za ich stałe zaangażowanie. Akcja „Choinka dla życia” odbywa się już po raz piąty.

    Czytaj więcej: Drugie życie choinki. Gdzie oddać drzewko po świętach?

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaBNS

    Więcej od autora

    Wiadomości

    Święta bez przesady: jak ograniczyć cukier i nie rezygnować z przyjemności?

    Świąteczne stoły kuszą słodkościami, ale nadmiar cukru może mieć poważniejsze skutki niż się wydaje. Farmaceutka Giedrė Stankevičienė ostrzega, na co zwrócić uwagę, by grudniowe przyjemności nie odbiły się na zdrowiu.
    Społeczeństwo

    Wilno. Mieszkańcy wybrani w „demokratycznej loterii” przedstawili swoje rekomendacje

    Obywatele współdecydująJak informuje miasto, w procesie „demokratycznej loterii” wybrano 54 mieszkańców Wilna, spośród których 39 aktywnie uczestniczyło w zgromadzeniu obywatelskim. Efektem wspólnej pracy są propozycje, które uwzględniają potrzeby różnych...
    Gospodarka

    Inflacja na Litwie. W jednym z sektorów ceny paradoksanie… padały

    Listopadowe dane inflacyjne pokazują, że Litwa podąża za unijnym trendem wzrostu cen konsumpcyjnych. Zaskakuje jednak sytuacja w przemyśle, gdzie ceny producentów spadają — i to mimo presji inflacyjnej w innych sektorach.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.