Podziękowanie dla ratujących życie

Wydarzenie organizowane przez leśników z Państwowego Zarządu Lasów (VMU) ma na celu wyrażenie wdzięczności osobom, które oddają krew.

„Ta inicjatywa to nie tylko tradycja, ale także jedna z najbardziej oczekiwanych akcji w roku. Cieszymy się, że możemy w sensowny i trwały sposób podziękować ludziom za ich bezinteresowną działalność. Boże Narodzenie przypomina nam, że powinniśmy zatrzymać się i pomyśleć o innych” – powiedział Valdas Kaubrė, dyrektor VMU.

Według VMU każda oddana jednostka krwi to nie tylko gest solidarności, ale także realna szansa na uratowanie życia. Drzewka wręczane dawcom mają dodatkowy wymiar symboliczny.

Żywa choinka jako symbol nadziei

Podarowane choinki są hodowane w doniczkach, co – jak podkreślają leśnicy – ma szczególne znaczenie.

Według Nadleśnictwa, drzewko hodowane w doniczce jest symbolem odnawiającego się życia: choinkę można podziwiać nie tylko w okresie świątecznym, ale także wiosną posadzić ją obok domu lub gospodarstwa.

Takie podejście nie tylko promuje idee ekologiczne, ale także wzmacnia przesłanie o trwałości i kontynuacji dobra.

Świąteczna atmosfera w Centrum Krwiodawstwa

W Centrum Krwiodawstwa kliniki Santaros akcja z udziałem leśników każdego roku przyciąga uwagę dawców, którzy traktują to wydarzenie jak swoiste święto.

„Tego dnia w Centrum Krwiodawstwa panuje wyjątkowa atmosfera dobroci, która łączy wszystkich i przypomina, jak ważne jest dzielenie się” – powiedziała Vaida Strakšytė, starsza specjalistka Centrum Krwiodawstwa.

„Cieszymy się, widząc dawców, którzy czekają na akcję jak na małe święto – ze względu na szczere relacje i piękny, znaczący dar” – dodała.

Tysiące dawców każdego roku

Według danych Centrum Krwiodawstwa, w klinice Santaros krew oddaje rocznie około 25 tysięcy osób. Aż 80 procent z nich to stali dawcy – osoby, które regularnie wracają, by pomagać innym. Dla wielu z nich bożonarodzeniowa choinka to nie tylko symbol świąt, ale również wyraz wdzięczności za ich stałe zaangażowanie. Akcja „Choinka dla życia” odbywa się już po raz piąty.

