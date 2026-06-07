Strona głównaSpołeczeństwo

E-płatność bez internetu? Zbliża się e-euro

Cyfrowe euro, nad którym pracuje Europejski Bank Centralny, mogłoby umożliwić dokonywanie płatności kartą lub smartfonem nawet bez dostępu do internetu. Według Banku Litwy rozwiązanie ma zwiększyć wygodę i bezpieczeństwo transakcji w całej strefie euro.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Telefon w rękach.
Fot. Martynas Ambrazas, ELTA

Czytaj również...

Bank Litwy (LB) poinformował, że planowane przez Europejski Bank Centralny (EBC) cyfrowe euro pozwoliłoby na realizowanie płatności zarówno online, jak i offline. W praktyce użytkownicy mogliby płacić w sklepach za pomocą smartfona lub karty nawet bez połączenia z siecią.

„Zwyczaje i środki płatnicze się zmieniają, ale oczekiwania ludzi i przedsiębiorstw pozostają takie same – możliwość bezpiecznego i wygodnego dokonywania płatności w dowolnym momencie, zarówno przy dostępie do internetu, jak i bez niego. Cyfrowy euro spełniłby te oczekiwania, zapewniając możliwość dokonywania płatności zawsze i w każdych okolicznościach w całej strefie euro, zarówno w przestrzeni elektronicznej, jak i w punktach sprzedaży” – powiedział Evaldas Ruzgys, członek zarządu Banku Litwy.

Zgodnie z informacjami LB cyfrowe euro byłoby dystrybuowane za pośrednictwem wybranych banków. Środek płatniczy miałby być dostępny i akceptowany we wszystkich krajach strefy euro.

Prace nad projektem rozpoczęły się w 2021 roku. Etap badawczy trwał do listopada 2023 roku, a następnie prowadzono etap przygotowawczy, który zakończył się pod koniec października 2025 roku.

Projekt pilotażowy ma ruszyć w drugiej połowie 2027 roku i potrwać rok. Jeśli zostaną przyjęte niezbędne akty prawne, cały Eurosystem powinien być gotowy do wdrożenia cyfrowego euro do 2029 roku.

EBC szacuje, że koszty stworzenia cyfrowego euro nie przekroczą 1,3 mld euro. Od 2029 roku koszty jego użytkowania mają wynosić około 320 mln euro rocznie i będą pokrywane przez Eurosystem.

Czytaj także: Gotówka na Litwie mniej popularna, a 400 tys. mieszkańców poszło o krok dalej

Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. BNS

Więcej od autora

Społeczeństwo

Nowa fala oszustw na Litwie. Zaczęli stosować te nowe metody

W ciągu zaledwie trzech miesięcy litewscy operatorzy zablokowali więcej fałszywych połączeń niż przez cały ubiegły rok. Przestępcy mają nowe metody, o których alarmują operatorzy.
Społeczeństwo

Około 110 ofiar utonięć rocznie

W ciągu ostatnich pięciu lat strażacy na Litwie uratowali 551 tonących osób. Mimo to każdego roku ze zbiorników wodnych wyławianych jest średnio około 110 osób, które utonęły.
Kultura

Organy Ostrej Bramy znów zabrzmią. Letnie koncerty wracają do Wilna

W samym sercu Wilna, gdzie codzienny rytm miasta przecina się z wielowiekową tradycją, przez całe lato rozbrzmiewać będzie muzyka, której można słuchać po prostu z ulicy. Wyjątkowy cykl koncertów przy Ostrej Bramie ponownie zamieni Stare Miasto w otwartą salę koncertową.

RedKomy