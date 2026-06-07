E-płatność bez internetu? Zbliża się e-euro

Bank Litwy (LB) poinformował, że planowane przez Europejski Bank Centralny (EBC) cyfrowe euro pozwoliłoby na realizowanie płatności zarówno online, jak i offline. W praktyce użytkownicy mogliby płacić w sklepach za pomocą smartfona lub karty nawet bez połączenia z siecią.

„Zwyczaje i środki płatnicze się zmieniają, ale oczekiwania ludzi i przedsiębiorstw pozostają takie same – możliwość bezpiecznego i wygodnego dokonywania płatności w dowolnym momencie, zarówno przy dostępie do internetu, jak i bez niego. Cyfrowy euro spełniłby te oczekiwania, zapewniając możliwość dokonywania płatności zawsze i w każdych okolicznościach w całej strefie euro, zarówno w przestrzeni elektronicznej, jak i w punktach sprzedaży” – powiedział Evaldas Ruzgys, członek zarządu Banku Litwy.

Zgodnie z informacjami LB cyfrowe euro byłoby dystrybuowane za pośrednictwem wybranych banków. Środek płatniczy miałby być dostępny i akceptowany we wszystkich krajach strefy euro.

Prace nad projektem rozpoczęły się w 2021 roku. Etap badawczy trwał do listopada 2023 roku, a następnie prowadzono etap przygotowawczy, który zakończył się pod koniec października 2025 roku.

Projekt pilotażowy ma ruszyć w drugiej połowie 2027 roku i potrwać rok. Jeśli zostaną przyjęte niezbędne akty prawne, cały Eurosystem powinien być gotowy do wdrożenia cyfrowego euro do 2029 roku.

EBC szacuje, że koszty stworzenia cyfrowego euro nie przekroczą 1,3 mld euro. Od 2029 roku koszty jego użytkowania mają wynosić około 320 mln euro rocznie i będą pokrywane przez Eurosystem.