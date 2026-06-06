Nowa fala oszustw na Litwie. Zaczęli stosować te nowe metody

Rekordowa liczba blokowanych połączeń

Z danych Urzędu Regulacji Łączności (RRT) wynika, że w okresie od stycznia do marca litewscy operatorzy zablokowali ponad 13,8 mln połączeń z fałszywymi numerami pochodzących z zagranicy. Dla porównania, w całym 2025 r. takich połączeń zablokowano 13,1 mln.

W tym samym czasie wzrosła również liczba fałszywych wiadomości SMS. W pierwszym kwartale 2026 r. operatorzy zablokowali 2,12 mln takich wiadomości, czyli o prawie 30 proc. więcej niż rok wcześniej.

„Sieci telekomunikacyjne są dziś nie tylko infrastrukturą komunikacyjną, ale także infrastrukturą bezpieczeństwa cyfrowego. Operatorzy blokują już w czasie rzeczywistym miliony sfałszowanych połączeń i wiadomości, jednak oszuści szybko zmieniają taktykę. Dlatego same środki techniczne nie wystarczą — firmy komunikujące się z klientami za pomocą SMS-ów muszą podjąć działania w celu ochrony swojej nazwy nadawcy, a użytkownicy — krytycznie oceniać każdą podejrzaną wiadomość” — mówi przewodnicząca RRT Jūratė Šovienė.

Oszuści zmieniają metody działania

RRT zwraca uwagę, że skuteczniejsze filtrowanie fałszywych połączeń telefonicznych skłania oszustów do poszukiwania nowych metod działania. Coraz częściej atakują oni mieszkańców Litwy za pomocą SMS-ów oraz komunikatorów internetowych, takich jak Viber czy WhatsApp.

Według urzędu w ostatnich dniach liczba oszustw SMS-owych znacząco wzrosła. Wiadomości zawierają linki do podrobionych stron internetowych, których celem jest wyłudzenie danych osobowych lub danych logowania do bankowości elektronicznej.

Najczęściej wiadomości wysyłane są z zagranicznych numerów, m.in. z prefiksami +44, +63, +91 czy +212. Oszuści informują o rzekomych mandatach za wykroczenia drogowe, przekroczenie prędkości, nieprawidłowe parkowanie, konieczności przedłużenia usług podpisu elektronicznego, Smart ID lub usług telefonicznych. Często grożą także działaniami komorniczymi w przypadku braku płatności.

Ochrona nazw nadawców SMS

RRT przypomina firmom i organizacjom o możliwości zabezpieczenia nazwy nadawcy wykorzystywanej w komunikacji SMS z klientami. Rozwiązanie to ma ograniczyć przypadki podszywania się pod znane marki i instytucje.

Od lipca 2023 r. operatorzy telefonii komórkowej są zobowiązani do umożliwienia nadawcom uzgadniania cech identyfikacyjnych wiadomości SMS. Jeśli wiadomość nie odpowiada zweryfikowanym parametrom, zostaje zablokowana, nawet jeśli wykorzystuje prawdziwą nazwę firmy.

Do końca marca 2026 r. z takiej możliwości skorzystało jednak niewiele podmiotów. Cechy identyfikacyjne wiadomości SMS uzgodniło z Telia Lietuva 11 firm, z TELE2 — 8 firm, a z Bitė Lietuva — 6 firm.

W pierwszym kwartale 2026 r. operatorzy zablokowali ponad 30,46 tys. wiadomości SMS, które nie spełniały wymaganych kryteriów identyfikacyjnych.

RRT podkreśla, że rosnąca liczba blokowanych wiadomości pokazuje ograniczoną skuteczność samych narzędzi technicznych. Część oszukańczych wiadomości rozsyłana jest kanałami internetowymi, gdzie operatorzy nie mają możliwości stosowania filtrów. Dlatego urząd apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności wobec wiadomości otrzymywanych z nieznanych, zwłaszcza zagranicznych numerów.