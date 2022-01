Drugie życie choinki. Gdzie oddać drzewko po świętach?

Wilnianie będą mogli zostawić choinki w 89 punktach miasta Wilna. Zwrócone świąteczne drzewka otrzymają drugie życie i wyjadą do lasu. Pozwoli to rozwiązać problem wyrzucanych byle gdzie choinek.

| Fot. Samorząd Miasta Wilna

Uroczyste wywiezienie drzewek

Choinki będą wywiezione podczas uroczystego wydarzenia 6 stycznia, choć oddawać je można będzie także później. Święto dla całej rodziny pt. „Bądź zdrowa, choinko bożonarodzeniowa” odbędzie się w tym dniu na dziedzińcu wileńskiego Domu Nauczyciela. Jest to tradycja licząca ponad 4 dziesięciolecia. Głównym celem święta jest uświadomienie dzieciom i rodzicom wagi zachowania szacunku do przyrody. Organizatorzy podkreślają, że choinka będzie miała drugie życie. Ciężarówka załadowana choinkami wyjedzie w głąb lasu, by w przyszłym roku drzewko mogło wrócić do naszego domu.

Uroczystość odbędzie się 6 stycznia o godz. 18:00. Brama dziedzińca wileńskiego Domu Nauczyciela zostanie otwarta o godz. 17:30.

Na zebranych czeka mnóstwo atrakcji. To m.in. zimowa koszykówka „Celna ręka”, rodzinne narty, rakiety śnieżne, tajemniczy czarny namiot i inne rozrywki. Całą zabawę poprowadzi zespół animatorów „Żywe zabawki”. Gdy zabrzmią fanfary, na scenie pojawi się grupa muzyczna „Mini kivi”. Uczestników odwiedzą również Trzej Królowie — Kacper, Melchior i Baltazar — którzy pobłogosławią wszystkich zgromadzonych.

Czytaj więcej: Jak krasnale zrobiły dzieciom Święto…

Lista punktów odbioru choinek

Wilnianie mogą przynosić choinki pod adresem widniejącym na liście podanej przez Samorząd Miasta Wilna na stronie internetowej: https://vilnius.lt/lt/2022/01/03/svente-visai-seimai-lik-sveika-kaledu-eglute/

Na podst.: Samorząd Miasta Wilna, własne