Muzeum powstało we Lwowie w 1823 r., a po 1945 r. stopniowo odbudowywano jego zbiory we Wrocławiu w ramach Ossolineum.

Ekspozycja z okazji 200-lecia istnienia muzeum

Ekspozycja planszowa pt. „Muzeum z miłości do sztuki i kraju” powstała w 200-lecie istnienia muzeum. Przybliża burzliwą historię instytucji oraz jej bogate i niezwykle zróżnicowane kolekcje, które tworzą polskie oraz europejskie dziedzictwo kulturowe.

Wykorzystane na wystawie obiekty pochodzą ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich. Wystawę „Muzeum z miłości do sztuki i kraju” przygotował zespół Muzeum Książąt Lubomirskich w składzie: Joanna Kachel-Szyjka, dr Łukasz Koniarek, Hanna Kuś-Joachimiak, dr Grzegorz Polak (koordynator). Wystawa została przygotowana w dwóch systemach: do ekspozycji zewnętrznej i wewnętrznej. Powstały różne wersje językowe wystawy: angielska, niemiecka, włoska, francuska, czeska, litewska, ukraińska. Wystawa, w polskiej i angielskiej wersji językowej, w roku 2023 była prezentowana m.in. we Wrocławiu, w Zamku na Skale, w Przeworsku i w Karpaczu. Ukraińsko-polska wersja wystawy była pokazywana we Lwowie oraz w Iwano-Frankowsku. Francuska wersja wystawy była eksponowana na Uniwersytecie w Lille. Osobne prezentacje planowane są również w Pradze i Wiedniu.

Prezentacja w Wilnie

Wystawa w polsko-litewskiej wersji językowej zostanie zaprezentowana 3 września br. w Wilnie o godz. 18:00 w Muzeum Narodowym Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Ekspozycję w Pałacu Władców można będzie zwiedzać do dn. 24 września br.

Otwarcie wystawy uświetni wykład Joanny Błoch — Wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ds. Muzeum Książąt Lubomirskich — pt. „Muzeum Książąt Lubomirskich. Nowy początek na 200 lat”. Wykład będzie tłumaczony symultanicznie z j. polskiego na j. litewski.

Jubileusz Muzeum Książąt Lubomirskich został objęty honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Organizacja jubileuszu 200-lecia Muzeum Książąt Lubomirskich. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patroni medialni: Rzeczpospolita, TVP Kultura, wroclaw.pl, Radio Wrocław, Radio Wrocław Kultura, Radio RAM

Partnerzy prezentacji wystawy na Litwie: Muzeum Narodowe Pałac Wielki Książąt Litewskich (Pałac Władców), Instytut Polski w Wilnie.

Fundacja Zakład Narodowy im. Ossolińskich, czyli Ossolineum, to jedna z najważniejszych i najdłużej działających instytucji kultury w Polsce. Założył ją w roku 1817 (za zgodą cesarza Franciszka I) bibliofil i kolekcjoner Józef Maksymilian hrabia Ossoliński (1748-1826). Na siedzibę Ossolineum wybrał Lwów. W roku 1823 podpisał jeszcze umowę z kolekcjonerem i mecenasem sztuki Henrykiem księciem Lubomirskim (1777-1850). W ten sposób powstało w Ossolineum Muzeum Lubomirskich, a Ossoliński nie tylko wzbogacił zbiory fundacji, ale i zapewnił jej finansowanie z majątku bogatszych arystokratów. Ossolineum istnieje od przeszło 200 lat i prowadzi działalność biblioteczną i muzealną, wydawniczą i naukową, a z czasem też kulturalną.

Dziś w ramach Zakładu działają: Biblioteka Ossolineum, Muzeum Książąt Lubomirskich, Wydawnictwo Ossolineum, Muzeum Pana Tadeusza.

Czytaj więcej: Geniusz Lwowa, czyli Warszawa prezentuje i chroni skarby ukraińskich muzeów

Instytut Polski w Wilnie