Wieczór upłynął pod znakiem twórczości wybitnych polskich kompozytorów XIX i XX w. Publiczność miała okazję usłyszeć arie, duety, pieśni oraz utwory fortepianowe Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana Paderewskiego, Mieczysława Karłowicza, Karola Szymanowskiego, Jana Stefaniego i Zygmunta Noskowskiego.

Patriotyczny repertuar i wzruszający finał wieczoru

Na scenie wystąpili znakomici polscy soliści: sopranistka Marlena Borowska, tenor Maciej Łuszyński oraz baryton Damian Balcer. Towarzyszyła im litewska pianistka Šviesė Čepliauskaitė. Artyści zabrali słuchaczy w muzyczną podróż przez dzieje Polski, ukazując, w jaki sposób twórczość kompozytorów stawała się wyrazem patriotyzmu, tęsknoty za niepodległością i przywiązania do ojczystej kultury. W programie koncertu, obok dzieł muzyki klasycznej, znalazły się również znane pieśni patriotyczne. Ich wykonanie nadało wydarzeniu szczególnie uroczysty i emocjonalny charakter.

Jak podkreśliła w rozmowie po koncercie Marlena Borowska, uhonorowana w 2023 r. Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przygotowanie takiego repertuaru wymaga nie tylko kunsztu artystycznego, lecz także wrażliwości na historyczne i współczesne znaczenie wykonywanych utworów. „Każdy koncert ma swoją specyfikę. Wczorajszy wymagał powagi i szacunku, bo poruszaliśmy trudne tematy z przeszłości, które pozostają aktualne również dzisiaj” — następnego dnia po koncercie powiedziała sopranistka.

Szczególnie wzruszający okazał się finał wieczoru. Zgodnie z pierwotnym programem koncert miał zakończyć się utworem z cyklu „Cztery pory roku” Zygmunta Noskowskiego do słów Marii Konopnickiej. Jednak entuzjastyczna reakcja publiczności sprawiła, że artyści zdecydowali się ponownie wykonać pieśń „O mój rozmarynie”. „Poczułam, że publiczność bardzo pragnie zjednoczyć się z nami i ze sobą nawzajem. Dlatego powtórzyliśmy ten utwór na bis” — wspominała Marlena Borowska.

Udana współpraca

Ważnym elementem koncertu była współpraca artystów z Polski i Litwy. Solistom towarzyszyła przy fortepianie Šviesė Čepliauskaitė, ceniona litewska pianistka, od lat zaangażowana w popularyzowanie polskiej muzyki. W 2019 r. została odznaczona przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi.

Jak zdradziła Marlena Borowska, ich wspólna artystyczna droga rozpoczęła się w 2017 r., przy okazji obchodów rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego. „Szukałam pianistki, która doskonale zna ten repertuar. Muzyka Szymanowskiego jest niezwykle wymagająca i intelektualna. Trzeba naprawdę wiele umieć, aby właściwie ją interpretować. Nam ta współpraca znakomicie się udała — opowiadała śpiewaczka.

123 lata zaborów i siła polskiej sztuki

Koncert „Drogi do wolności” stał się również okazją do refleksji nad rolą kultury w zachowaniu polskości w czasach zaborów. Przez 123 lata, kiedy Polska nie istniała na mapie Europy jako niepodległe państwo, to właśnie język, literatura, wiara i muzyka pomagały kolejnym pokoleniom pielęgnować narodową tożsamość.

Marlena Borowska zwróciła uwagę, że wielu wybitnych polskich kompozytorów nie doczekało odzyskania przez ojczyznę niepodległości, jednak swoją twórczością wnosili istotny wkład w walkę o jej zachowanie w świadomości narodu. „Nasz kraj przez 123 lata znajdował się pod zaborami. Uratowały go kultura, wiara i niezłomność ludzi. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że całe pokolenia rodziły się i umierały, nie zaznawszy wolności. Muzycy, którzy tworzyli w tamtych czasach, również o nią walczyli, ale ich orężem była muzyka” — zaznaczyła sopranistka.

W programie koncertu znalazły się również znane pieśni patriotyczne. Ich wykonanie nadało wydarzeniu szczególnie emocjonalny charakter | Fot. organizatorzy

Moniuszko walczył inaczej

Jako szczególny przykład przywołała postać Stanisława Moniuszki, którego twórczość odegrała ogromną rolę w kształtowaniu polskiej świadomości narodowej.

Artystka wspomniała rozmowę, podczas której padło pytanie, dlaczego Moniuszko nie walczył o niepodległość z bronią w ręku. „Wspólnie z panią Elą Moniuszko odpowiedzieliśmy, że on po prostu walczył inaczej. Od Stwórcy otrzymał innego rodzaju narzędzia i w ten sposób walczył o polskość. To co stworzył Moniuszko i bardzo wielu innych kompozytorów przetrwało barierę czasu. Dzięki nim możemy wspominać tamte czasy i nieść je w przyszłość, jako doskonałe arcydzieła muzyki” — mówiła Borowska.

Współczesny wymiar historii i owacje na stojąco

Zdaniem sopranistki przesłanie koncertu nabiera dodatkowego znaczenia w obliczu współczesnych konfliktów zbrojnych i napięć geopolitycznych. Historia walki o niepodległość, choć opowiedziana za pomocą dzieł sprzed wielu dziesięcioleci, pozostaje bliska także dzisiejszym odbiorcom. „Mamy świadomość tego, co się dzieje za naszymi granicami, ale też na świecie. To nie dzieje się tylko tutaj. Inni doświadczają o wiele bardziej poważnie. Płacą za to swym życiem. Ta historia, mniej więcej, co sto lat zatacza koło. Mam nadzieję, że ludzkość kiedyś wyciągnie z tego wnioski” — powiedziała artystka.

Podkreśliła jednocześnie, że dobór repertuaru nigdy nie jest przypadkowy. Każdy koncert powinien nie tylko dostarczać artystycznych wzruszeń, ale również skłaniać do refleksji. „Skoro otrzymaliśmy od Stwórcy takie dary, staramy się nimi dzielić i za pomocą muzyki wypowiadać się na ważne, również współczesne, tematy. Repertuar zawsze dobieramy świadomie, tak aby przemawiał w najistotniejszych sprawach” — dodała Marlena Borowska.

Koncert zakończył się długimi owacjami na stojąco. Wspólny śpiew publiczności i artystów pokazał, że polskie pieśni patriotyczne, mimo upływu lat, nadal budzą silne emocje i pozostają ważną częścią wspólnego dziedzictwa.

Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.

Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Miasta Wilna. Partner strategiczny — Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Seweryna Kardis,

koordynator projektów kulturalnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie