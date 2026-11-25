— Pozytywne tendencje na rynku pracy utrzymują się już od wielu lat, dlatego październik nie przyniósł pod tym względem niczego szczególnie nowego. Stopa bezrobocia jest stosunkowo niska i nie przekracza 7 proc. Zatrudnienie na Litwie osiągnęło najwyższy poziom od początku XXI w. Obecnie pracuje prawie 1,5 mln osób. Ostatni raz tak wysoki poziom zatrudnienia odnotowano w 1998 r. Większość osób, które chcą pracować, jest w stanie znaleźć zatrudnienie — ocenia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Nerijus Mačiulis, główny ekonomista Swedbanku.

Problem jednak nie znika

Wysoki poziom zatrudnienia nie oznacza jednak, że wszyscy mieszkańcy mają takie same szanse na znalezienie pracy. Wynika on przede wszystkim z dwóch przyczyn: geograficznego niedopasowania, gdy ludzie mieszkają w miejscach, w których brakuje ofert pracy, oraz niedopasowania kompetencji, gdy osoby poszukujące zatrudnienia nie mają umiejętności wymaganych przez pracodawców.

— Mimo stosunkowo dobrej sytuacji na litewskim rynku pracy stopa bezrobocia pozostaje wyższa niż w Polsce, gdzie wynosi około 3,5 proc. Litwie nigdy nie udało się osiągnąć tak niskiego poziomu. Część naszych mieszkańców w wieku produkcyjnym nadal nie chce lub nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia. Nie wynika to jednak bezpośrednio z obecnej sytuacji gospodarczej, lecz z utrwalonych problemów strukturalnych — wyjaśnia Nerijus Mačiulis.

AI zagrożeniem dla młodych?

Jak mówi ekonomista, patrząc w przyszłość, bardziej niepokojący może okazać się problem bezrobocia wśród młodych ludzi. Już teraz pojawiają się sygnały, zarówno na Litwie, jak i w wielu innych krajach, że absolwentom coraz trudniej wejść na rynek pracy.

— Osoby bez doświadczenia zawodowego, praktyki i wiedzy zdobytej w miejscu pracy coraz częściej konkurują ze sztuczną inteligencją i robotami. To utrudnia im znalezienie pierwszego zatrudnienia. Obecnie stopa bezrobocia wśród młodzieży wynosi około 14 proc. Zdaniem ekonomisty w ciągu najbliższych kilku lat może jednak przekroczyć nawet 20 proc. Oznaczałoby to poważne wyzwanie zarówno dla młodych osób rozpoczynających karierę, jak i dla całego rynku pracy — podkreśla Mačiulis.

Najwięcej ofert usługach i produkcji

Dane Służby Zatrudnienia pokazują, że w październiku pracodawcy zwiększyli zapotrzebowanie na pracowników. Na portalu z ofertami pracy 3,1 tys. pracodawców opublikowało 13 tys. wolnych miejsc, czyli o 1,5 tys. (12,7 proc.) więcej niż we wrześniu.

Najwięcej ofert pochodziło z sektora produkcyjnego — 3,5 tys. Kolejne miejsca zajęły branża administracyjna i usługowa (2,2 tys.), handel (1,8 tys.), budownictwo (1,7 tys.) oraz ochrona zdrowia i pomoc społeczna (700).

Najwięcej propozycji zatrudnienia pojawiło się w największych miastach: Wilnie (2,6 tys.), Kownie (1,9 tys.) i Kłajpedzie (900).

Tej jesieni najwięcej osób znalazło zatrudnienie w branży administracyjnej i usługowej (2,8 tys.), a także w sektorach produkcyjnym i handlowym (po 2,5 tys.). W budownictwie pracę rozpoczęło 1,2 tys. osób.

Różnice między samorządami pozostają wyraźne. Najniższe bezrobocie odnotowano w Neryndze (2,7 proc.), Birsztanach (5,4 proc.), Elektrenach (5,7 proc.), rejonie janiskim (5,9 proc.) i rejonie kretyńskim (6 proc.).

Najwyższe — w ignalińskim, gdzie bezrobocie wyniosło 11,1 proc, kalwaryjskim i jezioroskim (po 10,8 proc.), oniksztyńskim (10,6 proc.) oraz birżańskim (10 proc.).