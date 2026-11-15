RedKom

Prezydent zdrajca

Artur Płokszto

Wybory połówkowe do Kongresu USA zakończyły się pogromem republikanów, co w istocie można zinterpretować jako katastroficzne referendum nad prezydenturą Donalda Trumpa. Chociaż następnego dnia bez mrugnięcia okiem prezydent twierdził, że to nie jego porażka, bowiem jego nazwiska na kartach do głosowania nie było. Nadrabianie miną nieratujące niczego.

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Gołym okiem widać, że sam Trump doprowadził do tak dużej porażki. Motto jego działalności określić można trzema słowami: ja, ja, ja – co szybko wyraziło się w skrajnej megalomanii, od nazywania mórz i oceanów swoim imieniem do bezczelnego żądania dla siebie pokojowej Nagrody Nobla (czemu nie z matematyki?).

W ciągu dwóch lat stał się najbardziej nieprzewidywalnym politykiem na świecie, którego wypowiedzi z niepokojem były śledzone przez tysiące ludzi, zaś stojące za jego plecami najpotężniejsze na kuli ziemskiej państwo nie pozwalało bagatelizować czasami bełkotliwych wynurzeń Pana Wszechświata. Politycy i biznesmeni z Europy prześcigali się w podlizywaniu temu narcyzowi; nieźle wypadli Szwajcarzy, którzy sprezentowali mu sztabę złota i skromny złoty zegar stołowy marki Rolex. Ale to pestka w porównaniu z Katarem, który przekazał samolot zwany latającym pałacem za jakieś 400 mln dolarów, co w każdym europejskim państwie potraktowane byłoby jak banalna łapówka. Można byłoby stwierdzić, że amerykańskich wyborców szlag trafił i poszli do urn wygarnąć całą prawdę kabotynowi.

Nie jest to jednak takie proste. Ruch MAGA, którego liderem stał się Trump, miał na celu przeorientowanie polityki USA w celu zwiększenia dobrobytu mieszkańców poprzez tańszą energię, niższe ceny paliw, pobudzenie krajowej produkcji. Wielu wyborców MAGA popierało hasło: „no new wars” (żadnych nowych wojen), wynikające z tego mniejsze wydatki na konflikty zagraniczne i zwiększenie koncentracji na problemach wewnętrznych USA. Popularne było też hasło: „drain the swamp” (osuszyć bagno), czyli: ograniczyć wpływy biurokracji i wymienić część zasiedziałych wysokich urzędników państwowych.

Po dwóch latach Amerykanie jednak otrzymali politykę wspierającą miliarderów i cały ten nienawistny establishment, do tego obrzydliwych technomagnatów o co najmniej podejrzanych zamiarach, głupio zaczętą i bez widoków na sensowne zakończenie wojnę w Iranie, z tego horrendalnie wysokie ceny paliw oraz prezydenta, którego nic to nie obchodzi. Który po prostu okazał się zdrajcą.

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Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 45 (131) 14-20/11/2026

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